Báo Mỹ loan tin Hamas từng muốn tấn công Israel như vụ khủng bố 11.9, Iran nói gì?

Tờ The New York Times ngày 12.10 trích dẫn biên bản 10 cuộc họp của Hamas từ tháng 1.2022 đến tháng 8.2023, được các binh sĩ Israel phát hiện trong máy tính của Hamas tại thành phố Khan Younis ở Dải Gaza, cho thấy các thủ lĩnh lực lượng này đã chuẩn bị kế hoạch tấn công Israel từ ít nhất là tháng 6.2021.



Người Palestine bên cạnh chiếc xe tăng của Israel bị phá hủy trong vụ tấn công ngày 7.10.2023 ẢNH: REUTERS

Kế hoạch được nhắc đến là "dự án lớn", được các thủ lĩnh Hamas bàn bạc với các đồng minh là Hezbollah và Iran. Báo The Wall Street Journal và The Washington Post cũng được quân đội Israel cung cấp các biên bản cho thấy sự liên quan của Iran trong việc lên kế hoạch và tài trợ cho âm mưu tấn công. Trong một lá thư, một quan chức Iran xác nhận cấp 10 triệu USD cho cánh quân sự của Hamas. Thủ lĩnh Hamas tại Dải Gaza Yahya Sinwar sau đó đề nghị thêm 500 triệu USD trong 2 năm.

"Chúng tôi hứa với các ông rằng chúng tôi sẽ không phung phí một phút hay một đồng xu nào trừ khi nó đưa chúng tôi đến việc đạt được mục tiêu thiêng liêng này", báo Mỹ dẫn điều được cho là ông Sinwar viết trong một bức thư vào tháng 6.2021.

Các tài liệu mà The Washington Post có được, được phát hiện vào tháng 11.2023 tại miền bắc Gaza, miêu tả nhiều phương án tấn công Israel. Các mục tiêu tiềm năng gồm trung tâm thương mại, trung tâm chỉ huy quân sự, tổ hợp 3 tòa tháp Azrieli tại Tel Aviv, nơi có nhiều văn phòng, trung tâm thương mại lớn và ga tàu.

Tổ hợp 3 tòa tháp thuộc Trung tâm Azrieli tại Tel Aviv ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TIMES OF ISRAEL

The Washington Post so sánh kế hoạch này với vụ tấn công khủng bố ngày 11.9.2001 tại Mỹ, khi tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và các mục tiêu khác bị tấn công. Tuy nhiên, kế hoạch này cuối cùng bị loại bỏ vì Hamas xác định không đủ khả năng để đánh sập các tòa tháp tại Tel Aviv.

Đến tháng 9.2022, Hamas có vẻ đã sẵn sàng tấn công với các mục tiêu đầu tiên là căn cứ quân sự, sau đó là khu dân cư, theo The New York Times. Tuy nhiên, vụ tấn công thực tế chỉ diễn ra sau đó 13 tháng.

Tờ báo trích dẫn biên bản cuộc họp của quan chức cấp phó của ông Sinwar là ông Khalil Al-Hayya với chỉ huy cấp cao của Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohammed Said Izadi vào tháng 8.2023 tại Li Băng cho thấy Hamas đã đề nghị Iran hỗ trợ tấn công ban đầu. Ông Izadi nói Iran và Hezbollah hoan nghênh kế hoạch nhưng cần chuẩn bị môi trường.

Hamas sau đó quyết định tự hành động vào ngày 7.10.2023. Dù không tham gia trực tiếp nhưng Hezbollah một ngày sau đó bắt đầu phóng rốc két về phía miền bắc Israel.

Theo The New York Times, nguyên nhân Hamas quyết định hành động là vì Israel sắp triển khai một hệ thống phòng không và đang tiến nhanh đến việc bình thường hóa quan hệ với Ả Rập Xê Út, nước được cho là đối thủ của Iran trong khu vực. Bên cạnh đó, Hamas cũng nhận thấy thời cơ dựa trên tình hình nội bộ Israel, thời điểm đó đang trải qua cơn bất ổn chính trị liên quan nỗ lực cải cách tư pháp.

Cũng theo The New York Times, Hamas đã tránh các cuộc leo thang lớn với Israel từ năm 2021 nhằm đánh lừa giới lãnh đạo Tel Aviv trong lúc chuẩn bị cho âm mưu lớn.

Israel và Hamas chưa bình luận gì về những thông tin trên.

Phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc bác bỏ các thông tin cho rằng những biên bản do The New York Times trích dẫn là ngụy tạo, theo CNN. "Trong khi các quan chức Hamas tại Doha đã tự nhấn mạnh rằng chính họ cũng không biết trước chiến dịch và toàn bộ việc lên kế hoạch, ra quyết định và chỉ đạo đều do cánh quân sự của Hamas tại Gaza thực hiện, bất kỳ nỗ lực nào nhằm liên kết việc này với Iran hay Hezbollah, dù là một phần hay toàn bộ, đều không có độ tin cậy và xuất phát từ tài liệu ngụy tạo", phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc tuyên bố.

Một người phát ngôn của Hezbollah cũng nói với CNN: "Như Tổng thư ký đã tử vì đạo của Hezbollah (Hassan Nasrallah) đã nói, Hezbollah không biết về chiến dịch Bão Al-Aqsa do Hamas thực hiện ngày 7.10.2023". Bão Al-Aqsa là tên gọi mà Hamas đặt cho cuộc tấn công lãnh thổ Israel năm ngoái.