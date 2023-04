Báo nước ngoài gợi ý 10 điểm đến ở Việt Nam du khách không nên bỏ qua

Tràng An, Ninh Bình, có diện tích hơn 2.000 ha với núi đá vôi, hang động tự nhiên, đầm lầy và sông ngòi. Tràng An cũng có những ngôi đền và chùa cổ, như Đền Trình... Khách khám phá Tràng An bằng cách chọn một trong ba tuyến du lịch bằng thuyền để đến những hang động sâu bên trong khu thắng cảnh và địa điểm quay phim Kong: Skull Island. Bầu không khí nơi này tĩnh lặng, khiến du khách cảm giác như thời gian ngừng trôi...