Bão số 1 mạnh lên 2 cấp, tiếp tục hướng vào miền Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 19 giờ ngày 16.7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 19,5 độ vĩ bắc; 114,6 độ kinh đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) 470 km về phía đông - đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103 - 117 km/giờ), giật cấp 14. Dự báo, bão số 1 sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây - tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 19 giờ ngày 17.7, bão số 1 ở vào khoảng 20,5 độ vĩ bắc - 110,8 độ kinh đông trên vùng biển phía tây bán đảo Lôi Châu, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 330 km, cách Hải Phòng khoảng 390 km về phía đông - đông nam, mỗi giờ đi được 15 - 20 km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Khoảng 19 giờ ngày 18.7, bão số 1 hoạt động trên đất liền khu vực đông bắc của Bắc bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, mỗi giờ di chuyển 15 - 20 km và suy yếu dần.

Hướng di chuyển của bão số 1 Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Đến 16 giờ ngày 19.7, vị trí tâm bão ở trên khu vực vùng núi, trung du Bắc bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9 và tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của bão số 1, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 - 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10, sau tăng lên cấp 11 - 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Từ chiều và tối 17.7, bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm các đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô) gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão cấp 10 - 11, giật cấp 13 - 14.

Chiều 16.7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, TP: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Yên Bái, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên; bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Công an, TN-MT, NN-PTNT, GTVT, Công thương, Xây dựng, TT-TT, VH-TT-DL, GD-ĐT, Ngoại giao; Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai; Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về việc ứng phó với bão số 1.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an toàn cho các hoạt động trên biển, đảo; rà soát, có biện pháp bảo đảm an toàn đối với hoạt động du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản trên biển, ven bờ; kiên quyết sơ tán người dân trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp, nhà ở, kho tàng... Kiểm soát việc đi lại, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, mưa lũ lớn để đảm bảo an toàn. Chủ động di dời, sơ tán dân tại khu vực ngập sâu, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm "bốn tại chỗ" để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống...