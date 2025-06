Bão số 1 tăng lên cấp 10, lũ trên sông Hương đạt báo động 2

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Vị trí tâm bão số 1 lúc 4 giờ ngày 13.6 ở 17,9 độ vĩ bắc và 108,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Cường độ bão tăng lên cấp 10 (sức gió mạnh 89 - 102km/giờ), giật cấp 13. Bão Wutip di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ.

Ngày 13.6, ảnh hưởng bão số 1 khu vực từ Quảng Bình đến Huế tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 130mm, có nơi trên 250mm NGUỒN: VNDMS

Do ảnh hưởng của bão, phía tây bắc khu vực Biển Đông và ngoài khơi Quảng Trị - Quảng Nam có gió cấp 6 - 8, gần tâm bão cấp 9 - 10, giật cấp 13. Sóng biển cao 3 - 5m, vùng gần tâm bão 4 - 6m, biển động rất mạnh.

Trên vịnh Bắc bộ gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 10, giật cấp 13. Sóng cao 2 - 4m, riêng phía đông nam sóng cao 3 - 5m, biển động rất mạnh.

Đêm qua (12.6), do ảnh hưởng của bão số 1 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 12.6 đến 3 giờ ngày 13.6 có nơi trên 170mm như: Hải Lâm (Quảng Trị) 175,2mm, Hồng Vân (Huế) 173,8mm, Phúc Trạch (Quảng Bình) 172,2mm...

Ngày 13.6, khu vực từ Quảng Bình đến Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 130mm, có nơi trên 250mm; khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, từ Đà Nẵng đến Quảng Nam và Kon Tum có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 20 - 50mm, có nơi trên 120mm.

Hiện nay, lũ trên sông Hương đang lên, mực nước lúc 1 giờ ngày 13.6, trên sông Hương tại Kim Long 1,99m, xấp xỉ mức báo động 2. Trong 6 - 12 giờ tới, lũ trên sông Hương tiếp tục lên và đạt đỉnh tại Kim Long ở trên mức báo động 2, sau đó xuống dần.

Nước sông Hương dâng cao, sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam phải di dời trước 'giờ G'

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và Kon Tum.

Các khu vực cụ thể gồm Hà Tĩnh: Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, TX.Hồng Lĩnh, TX.Kỳ Anh, Vũ Quang

Quảng Bình: Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Trạch, TP. Đồng Hới, Tuyên Hóa, TX.Ba Đồn

Quảng Trị: Cam Lộ, Đa Krông, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, TX.Quảng Trị, Vĩnh Linh

TP. Huế: A Lưới, Phú Lộc, Phú Xuân, Thuận Hóa, TX.Hương Thủy, TX.Hương Trà, TX.Phong Điền

TP. Đà Nẵng: Hòa Vang, Q.Cẩm Lệ, Q.Liên Chiểu, Q.Sơn Trà

Quảng Nam: Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Núi Thành, Phú Ninh, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Thăng Bình, Tiên Phước

Quảng Ngãi: Ba Tơ, Bình Sơn, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Trà Bồng

Kon Tum: Đắk Glei, Đắk Tô, Kon Plông, Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông