Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 10 mạnh cấp 12, tương đương 118 - 133km/giờ, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 30 km/giờ.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, tại trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hội An (Đà Nẵng) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Bắc Trạch (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.
Bão số 10 (Bualoi) duy trì tốc độ 30 km/giờ trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng
Dự báo trong 12 giờ tới, vị trí tâm bão số 10 trên vùng biển Nghệ An - Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất cấp 12 - 13, giật cấp 16. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 25 - 30 km/giờ.
Trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng tây tây bắc và đi vào đất liền các tỉnh Trung Bộ, tốc độ khoảng 25 km/giờ. Vị trí tâm bão trên khu vực phía tây các tỉnh từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 12.
