Bão số 10 (bão Bualoi) di chuyển rất nhanh, gây mưa lớn đến hết tháng 9

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, bão số 10 (bão Bualoi) đang di chuyển rất nhanh, hướng vào đất liền các tỉnh miền Trung.

Bão số 10 (bão Bualoi) di chuyển rất nhanh, gây mưa lớn đến hết tháng 9

Dự báo chi tiết vùng mưa lớn do ảnh hưởng bão số 10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ chiều tối 27.9 đến 29.9, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đến bắc Quảng Trị sẽ có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 200 - 400 mm, có nơi mưa trên 600 mm.

Khu vực nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa phổ biến từ 100 - 300 mm, có nơi mưa lớn trên 400 mm; nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn trên 100 mm/giờ gây ngập úng cục bộ.

Bão số 10 (bão Bualoi) cách Hoàng Sa 270 km, hướng về Nghệ An - Quảng Trị

Mưa bão số 10 (bão Bualoi) bắt đầu từ các tỉnh miền Trung sau đó tiếp tục lan rộng ra các tỉnh miền Bắc. Dự báo từ chiều mai 28.9 đến ngày 29.9, các tỉnh đồng bằng miền Bắc, nam Phú Thọ sẽ có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 150 - 300 mm, có nơi mưa lớn trên 450 mm.

Ngoài ra, từ chiều tối và đêm 27.9, các tỉnh Gia Lai - Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi mưa lớn 100 mm. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.



