Bão số 11 mạnh lên cấp 12 - 13, Thủ tướng chỉ đạo ứng phó khẩn cấp

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó với cơn bão số 11 (bão Matmo).

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 11 (bão Matmo) sẽ tiếp tục mạnh lên cấp 12 - 13, giật cấp 15 - 16, di chuyển nhanh về phía bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và khu vực vịnh Bắc bộ.

Dự báo đường đi của bão số 11 (bão Matmo) Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Trong các ngày 5 - 7.10, bão số 11 (bão Matmo) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vịnh Bắc bộ, ven biển và đất liền nước ta, tiếp tục gây mưa lớn tại Bắc bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

Bão số 11 (bão Matmo) xảy ra ngay sau bão số 10 và bão số 9, hình thái thiên tai kép, nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại miền núi, ngập lụt tại đô thị, vùng thấp trũng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển, nhất là khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, bảo đảm an toàn các hoạt động trên biển, trên đảo, ven biển và trong đất liền. Đặc biệt lưu ý đề phòng giông lốc xảy ra trước bão và bảo đảm an toàn các hoạt động du lịch trên vịnh...

Thủ tướng cũng yêu cầu sơ tán dân trong vùng có nguy cơ trượt lở đất tại xã Bảo Hà (Lào Cai). Bố trí sẵn sàng lực lượng, phương tiện tại nơi xung yếu từ trước khi xảy ra thiên tai để chủ động ứng phó khi có tình huống xấu.

Bộ NN-MT chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn theo dõi chặt chẽ thường xuyên, tham khảo, cập nhật kết quả dự báo của quốc tế và trên cơ sở kinh nghiệm từ các đợt bão, lũ vừa qua để dự báo chính xác nhất có thể về diễn biến bão, mưa, dòng chảy trên các lưu vực sông và hồ chứa nước (bao gồm cả dòng chảy xuyên biên giới), khoanh định các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, tỉnh Lào Cai, chủ đập và các đơn vị có liên quan theo dõi chặt chẽ, quyết định vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện Thác Bà để bảo đảm an toàn công trình và an toàn phòng, chống lũ cho hạ du.

Các bộ Quốc phòng, Công an chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn chủ động phối hợp với địa phương rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm (theo đề xuất của địa phương) để sẵn sàng hỗ trợ nhân dân ứng phó với bão, mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt.