Bão số 2 mạnh cấp 11, giật cấp 13 trên Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong đêm qua 24.7, bão Noul đã đi vào Biển Đông, là cơn bão số 2 trong năm nay. Lúc 4 giờ sáng nay 25.7, tâm bão ở khoảng 20,3 độ vĩ bắc và 118,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 580 km về phía đông nam.

Bão số 2 gây gió mạnh, sóng lớn trên Biển Đông ẢNH: NCHMF

Bão số 2 đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ, sức gió mạnh nhất cấp 10 - 11 (89 - 117 km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo đến 4 giờ ngày 26.7, tâm bão ở khoảng 22,8 độ vĩ bắc và 115,1 kinh đông, trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão có khả năng mạnh lên cấp 12, giật cấp 14.

Dự báo đến 4 giờ ngày 27.7, bão Noul đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với gió cấp 6 - 7, giật cấp 9. Đến 16 giờ ngày 27.7, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi vào tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) và suy yếu thành một vùng áp thấp với cường độ dưới cấp 6.

Ảnh hưởng bão số 2, Biển Đông sóng cao 7 m, mưa dữ dội

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 2 ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, vùng biển phía đông bắc và phía bắc của khu vực bắc Biển Đông sẽ chịu tác động dữ dội của mưa bão, gió mạnh và sóng lớn với cấp độ rủi ro thiên tai đạt cấp 3.

Trong 24 giờ tới, vùng biển nguy hiểm là từ phía bắc vĩ tuyến 18,5 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 114 độ kinh đông với gió bão đủ sức đánh lật, làm đắm hoặc phá hủy các loại tàu thuyền có trọng tải lớn.

Dự báo thời tiết hôm nay 25.7, các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi mưa rất to trên 120 mm.

Trong ngày hôm nay 25.7, các khu vực khác ở miền Bắc và Nghệ An có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10 - 20 mm, có nơi mưa to trên 50 mm. Từ chiều và đêm nay, mưa lớn ở miền Bắc giảm dần.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa 10 - 20 mm, một số nơi mưa to trên 50 mm, mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và tối. Cao nguyên miền Trung và Nam bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm.

Hà Nội hôm nay tiếp tục có mưa rào và giông và có thể có lốc, sét.