Bão số 2 mạnh lên cấp 12

Cập nhật tin bão số 2 (cơn bão Noul) mới nhất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 10 giờ ngày 25.7, tâm bão ở vị trí vào khoảng 21,1 độ vĩ bắc và 117,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 420 km về phía đông đông nam.

Bão số 2 (cơn bão Noul) sẽ gây sóng cao 7 m, biển động dữ dội ở vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông

ẢNH: VNDMS

So với thời điểm 7 giờ sáng cùng ngày, bão số 2 tiếp tục mạnh lên. Cụ thể, vùng gần tâm bão, sức gió đã tăng lên cấp 11 - cấp 12, tương đương tốc độ gió từ 103 - 133 km/giờ, giật cấp 15. Bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Trước đó, lúc 13 giờ hôm qua 24.7, tâm bão còn cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 90 km về phía đông đông bắc, nằm ngoài Biển Đông. Cường độ gió bão ở đầu cấp 9, tương đương tốc độ gió từ 62 - 88 km/giờ, giật cấp 12. Như vậy, bão số 2 đã liên tục mạnh lên, cường độ gió mạnh tăng lên 3 cấp, trong thời gian chưa đầy 24 giờ.

Bão số 2 đổ bộ Quảng Đông (Trung Quốc)

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo đến 22 giờ hôm nay 25.7, bão số 2 (cơn bão Noul) di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 20 - 25 km/giờ, trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Tâm bão lúc này ở vị trí khoảng 22,4 độ vĩ bắc và 115,6 độ kinh đông; cường độ bão ở cấp cấp 12, giật cấp 15.

Theo đó, vùng biển nguy hiểm chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão là phía bắc vĩ tuyến 19,5 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 113,5 độ kinh đông. Vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có mức độ rủi ro thiên tai ở cấp 3.

Dự báo đến 10 giờ sáng mai 26.7, bão số 2 đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) sau đó suy yếu còn cấp 10, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm là phía bắc vĩ tuyến 21,0 độ vĩ bắc và kinh tuyến 113 - 118 độ kinh đông. Vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có mức độ rủi ro thiên tai ở cấp 3

Dự báo đến 10 giờ ngày 27.7, bão số 2 (cơn bão Noul) suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc).

Bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng tây tây bắc và đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 - 10, sóng biển cao 3 - 5 m; vùng gần tâm bão cấp 11 - 12, giật cấp 15, sóng biển cao 5 - 7 m, biển động dữ dội.