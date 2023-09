Bão số 3 (Sao La) sắp đổ bộ Trung Quốc, ít ảnh hưởng Việt Nam

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 16 giờ ngày 1.9, tâm bão số 3 (Sao La) trên Biển Đông ở vị trí 22 độ vĩ bắc; 115,1 độ kinh đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 140 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 - 15 (tức 150 - 183 km/giờ), giật trên cấp 17. Dự báo, 24 giờ tới, bão số 3 di chuyển theo hướng tây, tốc độ 10 - 15 km/giờ. Trong những giờ tiếp theo, bão số 3 tiếp tục đi theo khu vực ven biển của Trung Quốc rồi suy yếu. Đến khoảng 16 giờ ngày 4.9, bão số 3 sẽ đổ bộ vào khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc) với sức gió khoảng cấp 7, giật cấp 9 rồi tiếp tục suy yếu.

Bản đồ dự báo đường đi của bão số 3 Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Trong thời gian Biển Đông động dữ dội vì bão số 3, khu vực đất liền nước ta thời tiết khá thuận lợi cho kỳ nghỉ lễ 2.9. Theo cơ quan khí tượng, khu vực Bắc bộ ngày 2 - 4.9 duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Trung bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa; riêng ngày 4.9 có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Bão số 3 (Bão Saola) gió giật trên cấp 17, sóng cao đến 10 mét

Các tỉnh Tây nguyên và Nam bộ từ ngày 2 - 4.9 ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to; riêng khu vực nam Tây nguyên và miền Đông Nam bộ chiều tối 2.9 có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây nguyên từ 20 - 23 độ C, cao nhất 26 - 29 độ C; ở khu vực Nam bộ nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.