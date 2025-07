Bão số 3: Thanh Hóa, Ninh Bình đang mưa rất to

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, sáng sớm 22.7, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình đang có mưa do ảnh hưởng của bão số 3. Đặc biệt, khu vực ven biển các tỉnh này đang có mưa lớn, gió nhẹ; khu vực miền núi mưa nhỏ hơn.

Lực lượng của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Thịnh (Ninh Bình) tuần tra trong đêm ở khu vực ven biển Hải Thịnh ẢNH: PHÚC NGƯ

Tại tỉnh Ninh Bình, để kịp thời ứng phó với tình huống xấu xảy ra, đêm 21.7, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Thịnh (thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình) đã trực kiểm tra thâu đêm ở khu vực ven biển Hải Thịnh.

Tại tỉnh Thanh Hóa, từ chiều 21.7, tất cả 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh này đều tổ chức trực 24/24 giờ để sẵn sàng ứng cứu trường hợp xấu xảy ra.

Các ngày 20 - 21.7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đã huy động hơn 18.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ giúp người dân trên địa bàn quang cây cối, chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền, lồng bè nuôi thủy sản.

Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo do ảnh hưởng của bão số 3, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi hơn 130 mm.