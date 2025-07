Bão số 3 (Wipha) tăng 1 cấp, hướng vào Hưng Yên - Ninh Bình

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 3 (bão Wipha) đã mạnh lên cấp 10, giật cấp 12. Cường độ bão tăng 1 cấp so với thời điểm sáng 21.7 khi bão từ bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) đi xuống vịnh Bắc bộ.

Bão số 3 gây mưa to ở Đồ Sơn (Hải Phòng) từ sáng 21.7 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cập nhật lúc 13 giờ ngày 21.7, bão số 3 cách Hưng Yên khoảng 280 km, cách Ninh Bình khoảng 310 km về phía đông Đông Bắc. Hiện nay, bão số 3 di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ 10 - 15 km/giờ, hướng vào các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khi vào vùng biển vịnh Bắc bộ, bão số 3 gặp vùng nước ấm, hút thêm nhiều độ ẩm khiến cường độ bão số 3 mạnh trở lại.

Tuy nhiên, khi bão di chuyển chậm lại sẽ là diễn biến rất đáng lo ngại, vì thời gian gió mạnh sẽ kéo dài, mưa lớn hơn khiến tổng lượng mưa bão số 3 tăng đáng kể.

Cũng theo ông Hưởng, dự báo vùng ảnh hưởng bão số 3 là ven biển Quảng Ninh đến Nghệ An. Trong đó, vùng trọng tâm chịu ảnh hưởng của gió bão là khu vực từ nam Hải Phòng (khu vực Đồ Sơn), Hưng Yên (Thái Bình cũ), Ninh Bình (Nam Định cũ) và phía bắc Thanh Hóa.

Bão số 3 (Wipha) di chuyển chậm gây mưa lớn kéo dài

Bão số 3 đang gây mưa lớn ở nhiều nơi

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều nay, các tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình (Nam Định cũ), Hưng Yên (Thái Bình cũ), Ninh Bình, Bắc Ninh (Bắc Giang cũ) đã nằm trong vùng mưa to do hoàn lưu xa phía tây bão số 3. Dự báo trong chiều đến tối nay các tỉnh nói trên có mưa to đến rất to.

Khi bão số 3 di chuyển gần vào bờ, vành bão sẽ tiếp tục ăn sâu vào đất liền nên các khu vực tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội, Hòa Bình, Nghệ An, Tuyên Quang sẽ có những điểm mưa lớn tăng dần trong chiều và đêm nay.

Dự báo đến tối, vùng mưa bão số 3 sẽ lan rộng đến các tỉnh còn lại ở miền Bắc.