Lúc 10 giờ sáng 17.9.2024, áp thấp nhiệt đới đang trên khu vực phía tây đảo Luzon (thuộc Philippines), khu vực phía bắc Biển Đông.

Bão số 4 sắp thành hình, đường đi rất khó lường

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức khoảng 50 - 61 km/giờ), giật cấp 9 và di chuyển chủ yếu theo hướng tây với tốc độ khoảng 15 - 20 km/giờ.

Đến khoảng 7 giờ sáng 18.9, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 4 và tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua cấp 8 (khoảng 62 - 74 km/giờ), giật cấp 10 (khoảng 89 - 102 km/giờ), biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 – 4 mét. Từ chiều 17.9 độ cao sóng biển tăng lên 3 – 5 mét. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm này đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Miền Bắc, miền Trung sắp hứng mưa rất lớn

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đêm 16.9 và sáng sớm 17.9, ở khu vực Trung và Nam Trung bộ, Tây nguyên, Nam bộ đã có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 16.9 đến 3 giờ sáng 17.9 nhiều nơi mưa to trên 50 mm như: Tuy Đức (Đăk Nông) 69,2 mm, A Lưới (Thừa Thiên-Huế) 50,6 mm, Cửa Cạn (Kiên Giang) 114,8 mm, Châu Thành (Hậu Giang) 82 mm, Xuân Hòa (Sóc Trăng) 71 mm, Ô Môn Cần Thơ) 61,6 mm…

Áp thấp nhiệt đới đã vào Biển Đông NGUỒN: JMA

Cảnh báo ở khu vực Bắc bộ ngày và đêm 17.9 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm.

Ở khu vực Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khoảng từ chiều tối 18.9 đến ngày 21.9, khu vực Bắc và Trung Trung bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100 - 300 mm, có nơi trên 500 mm.