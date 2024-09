Bão số 4: Thừa Thiên - Huế sơ tán dân miền núi cao và dưới chân núi

Sáng nay 19.9, tại H.Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế), chính quyền địa phương tổ chức sơ tán các hộ dân sống dưới chân núi Phú Gia, Phước Tượng - nơi có nguy cơ sạt lở đất - đến nơi an toàn. Theo báo cáo nhanh sáng 19.9 của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, hôm qua (18.9) địa phương cũng đã kịp sơ tán 34 hộ (119 nhân khẩu) tại huyện miền núi cao Nam Đông để phòng tránh nguy cơ sạt lở do bão số 4.

Cụ thể, xã Thượng Long di dời 16 hộ, xã Thượng Nhật di dời 3 hộ, TT.Khe Tre di dời 15 hộ.

Thiệt hại ban đầu tại Thừa Thiên - Huế do ảnh hưởng mưa bão ẢNH: B.T

Tại vùng "rốn lũ" xã Quảng Phước (H.Quảng Điền), hơn 150 dân quân tự vệ địa phương cùng người dân cũng được huy động để gia cố 50 m kè tại hói Hàn Tổng.



Theo dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới và bão số 4, từ sáng nay 19.9 đến ngày 21.9 trên đất liền Thừa Thiên - Huế có mưa to, mưa rất to và rải rác có giông; trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200 - 300 mm, có nơi trên 500 mm.

Hiện nay, các công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện trên địa bàn Thừa Thiên - Huế đang ở mực nước thấp, vận hành đảm bảo an toàn.

Ghi nhận của PV Thanh Niên, dù bão chưa ảnh hưởng trực tiếp nhưng sáng nay (19.9) đã có cây xanh trên đường Huỳnh Thúc Kháng (TP.Huế) bật gốc.

Bão số 4: Đảo Cồn Cỏ có gió giật cấp 8, tất cả du khách đã vào bờ

Trước đó, ngày 17.9, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có công điện hỏa tốc yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương, đoàn thể khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

UBND các huyện, thị xã và TP.Huế cũng được yêu cầu rà soát các kịch bản ứng phó thiên tai, kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, khu vực ven biển, cửa sông, ven phá, trên lồng bè, khu vực sườn dốc có nguy cơ xảy ra sạt lở khi mưa lớn, lũ quét, ngập lụt.

Thừa Thiên - Huế cũng đã chủ động kịch bản di dời hơn 16.000 hộ dân với hơn 52.000 nhân khẩu đến nơi an toàn.