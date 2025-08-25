Bão số 5: Cấm lưu thông qua cầu Cửa Hội nối Nghệ An - Hà Tĩnh

Thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đã ra quyết định cấm người và mọi phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh (trừ các phương tiện ưu tiên theo quy định và phương tiện phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai của cơ quan có thẩm quyền) từ 6 giờ sáng nay 25.8.

Quyết định này nhằm đảm bảo an toàn khi bão số 5 được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới 2 địa phương.

Cấm lưu thông qua cầu Cửa Hội để đảm bảo an toàn khi bão số 5 đổ bộ ẢNH: PHẠM ĐỨC

Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Công ty CP 478 (đơn vị được giao quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu Cửa Hội) tổ chức thực hiện việc rào chắn, bố trí trực cảnh báo, cảnh giới 24/24 giờ tại các vị trí đảm bảo an toàn, tuân thủ các quy định hiện hành.

Đồng thời, tổ chức cảnh báo, phân luồng từ xa (tại các khu vực nút giao hai đầu công trình), tuyệt đối không để người, phương tiện lưu thông qua cầu trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.

Khu vực ven biển Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 3 - cấp 4 vào sáng sớm nay ẢNH: PHẠM ĐỨC

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, trước khi bão số 5 đổ bộ, các địa phương ven biển và vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở Hà Tĩnh đã sơ tán gần 4.967 hộ với gần 13.000 người dân đến nơi an toàn.

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, từ 6 giờ sáng nay, khu vực dọc bờ biển tại phía bắc tỉnh Hà Tĩnh đã có gió cấp 3 - cấp 4, sóng biển cao khoảng 1 m, mưa nhỏ từng đợt do ảnh hưởng của hoàn lưu phía trước của bão số 5.