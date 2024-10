Bão số 6 gây sóng cao 5 m, di dời 2.500 hộ dân ở Quảng Ngãi

Chiều 26.10, tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, trước khi bão số 6 đổ bộ, Quảng Ngãi đã lên phương án di dời, sơ tán khoảng 2.500 hộ với hơn 7.700 nhân khẩu nằm trong khu vực nguy cơ cao về nơi an toàn.

Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi kêu gọi tàu thuyền vào neo đậu để trú tránh bão số 6 ẢNH: VĂN TOÀN

Theo đó, vùng ven biển của H.Bình Sơn và TP.Quảng Ngãi được xác định là nơi có nguy cơ cao nhất, nên hai địa phương này sẽ hoàn thành việc di dời dân về nơi an toàn trước 7 giờ ngày 27.10. Trong đó, H.Bình Sơn có 1.878 hộ với 5.153 nhân khẩu; TP.Quảng Ngãi 476 hộ với 2.183 nhân khẩu.

Đảo Lý Sơn cũng được cho là nơi có nguy cơ cao, hứng chịu bão số 6 sớm hơn đất liền, nên huyện đảo này sẽ hoàn thành di dời 145 hộ với 375 nhân khẩu trước 22 giờ hôm nay (26.10).

Bộ đội biên phòng và lực lượng dân quân neo đậu tàu thuyền cho người dân vùng biển ẢNH: PHẠM ANH

Bộ đội biên phòng đảo Lý Sơn gia cố bao cát trên mái nhà cho người dân trên đảo ẢNH: VĂN TOÀN

Theo khuyến cáo, địa điểm di dời dân đến tạm trú bão số 6 ở Quảng Ngãi sẽ là trụ sở các UBND xã, phường, trạm y tế, trường học và những nhà, trụ sở vững chắc trước bão. Với các trụ sở làm việc, tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các địa phương chằng chống, gia cố chắc chắn trong chiều tối nay.

Trong sáng 26.10, ông Trần Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã ký công văn yêu cầu tất cả các ngành, huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh hoãn tất cả các cuộc họp không cần thiết để tập trung phòng chống bão số 6.

Chiều 26.10, ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, dự báo vùng biển tỉnh Quảng Ngãi có gió bắc đến tây bắc cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2 - 4 m. Từ chiều tối và đêm 26.10, vùng biển Quảng Ngãi có gió bão mạnh dần lên cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11, sóng biển cao 3 - 5 m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, giật cấp 11, 12, sóng biển cao 4 - 6 m, biển động dữ dội.

Trên đất liền, từ tối và đêm 26.10, vùng ven biển có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8; vùng gần tâm bão cấp 7, giật cấp 8 - 9, nhất là với vùng ven biển của H.Bình Sơn và TP.Quảng Ngãi.

Tàu cá vào neo đậu để tránh bão số 6 ẢNH: PHẠM ANH

Do ảnh hưởng bão số 6, khả năng từ chiều 26 đến 28.10, tỉnh Quảng Ngãi sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Tổng lượng mưa ở TP.Quảng Ngãi và các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Sơn Hà, Lý Sơn phổ biến 200 - 400 mm, có nơi trên 500 mm; các huyện, thị: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ lượng mưa phổ biến 150 - 350 mm, có nơi trên 400 mm; các huyện: Minh Long, Ba Tơ, Sơn Tây lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 350 mm.

Bão Trà Mi (bão số 6) tăng cấp, cách Đà Nẵng 440 km

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cũng cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (trên 100 mm/3 giờ). Mưa lớn có thể gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực vùng núi.