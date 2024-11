Bão số 7 ảnh hưởng thế nào đến thời tiết Nam bộ?

Cơn bão số 7 trên vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông mạnh cấp 13 - 14 (sức gió từ 134 - 166 km/giờ), giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ khoảng 15km/giờ. Tuy vậy, TP.HCM và Nam bộ trời ít mưa, nhiều nơi nhiệt độ cao nhất lên tới 31 - 34 độ C.



Biển Đông đón bão nhưng Nam bộ lại nắng ráo, nhiệt độ cao NGUỒN: NCHMF

Tuy nhiên, theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mưa giông giảm hẳn cả về diện và lượng trên khu vực. Các tỉnh miền Đông trời ít mưa, trong khi các tỉnh miền Tây chiều tối có mưa giông ở khoảng 1/3 diện tích khu vực; cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm không mưa. Nhiệt độ ngày ở miền Tây có nơi tăng nhẹ; nhiệt độ cao nhất phổ biến 31,7 - 33,7 độ C. Các tỉnh miền Đông nhiệt độ cao nhất dao động 29,5 - 33,8 độ C.

TP.HCM mây thay đổi, ngày nắng nhiệt độ cao nhất tại Tân Sơn Nhất là 33 độ C.

Bão số 7 (Yinxing) gió giật cấp 17, đường đi phức tạp

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cho biết: Nam bộ và cả nước trong ngày hôm nay nắng ráo do không khí lạnh ở phía bắc suy yếu. Trong khi đó, nhiễu động gió đông trên cao cũng hoạt động yếu; còn cơn bão số 7 đang ở khoảng cách khá xa so với đất liền, đã hút hết mây giông trên khu vực Biển Đông và tâm bão. Tuy nhiên, hoàn lưu bão không lớn nên chưa ảnh hưởng đến khu vực đất liền nước ta.

Hiện nay, không khí lạnh suy yếu, nhưng đến ngày 11.11 không khí lạnh tiếp tục tăng cường đẩy đường đi của bão lệch về phía nam. Cũng do không khí lạnh tăng cường khiến sức mạnh của bão suy yếu xuống còn cấp 10 giật cấp 12. Đến đêm 11 rạng sáng 12, bão có thể suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan ngay trên biển. Tuy nhiên, do hoàn lưu bão nên khu vực miền Trung có mưa vừa đến mưa to.