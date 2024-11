Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13 giờ ngày 8.11, vị trí tâm bão số 7 (bão Yinxing) ở vào khoảng 18,4 độ vĩ bắc; 118,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông.

Bão số 7 (Yinxing) còn mạnh lên, nguy cơ 'bão chồng bão' trên Biển Đông

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150 - 166 km/giờ), giật cấp 17. Trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Dự báo, khoảng 13 giờ ngày 9.11, bão số 7 di chuyển theo hướng tây tây bắc với sức gió mạnh nhất cấp 13 - cấp 14, giật cấp 17 trên khu vực bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420 km về phía đông bắc.

Đến 13 giờ ngày 10.11, bão mạnh cấp 13, giật cấp 16, di chuyển theo hướng tây tây bắc; sau có khả năng đổi hướng di chuyển tây nam, mỗi giờ đi được 10 km và suy yếu dần.

Đề phòng bão chồng bão trên Biển Đông

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết với tác động của môi trường hiện tại, trong 48 giờ tới bão số 7 sẽ đạt cường độ mạnh nhất. Vì vậy, trong chiều và đêm nay, bão tiếp tục có khả năng mạnh lên.

Toàn cảnh buổi họp ứng phó bão số 7

Tuy nhiên, càng đi sâu vào Biển Đông, bão số 7 sẽ gặp những yếu tố không thuận lợi như không khí lạnh, bề mặt, độ ẩm nên nó sẽ suy yếu khi vào đến vùng biển miền Trung.

Theo ông Khiêm, trong những ngày gần đây, các mô hình dự báo của quốc tế chưa có tính thống nhất cao về cơn bão số 7. Dự báo cụ thể các cơ quan nghiệp vụ của Nhật cho rằng thời điểm bão mạnh nhất là chiều 8.11 và sau đó suy yếu dần. Mỹ và Trung Quốc cũng có chung nhận định nhưng bão còn có khả năng mạnh lên cấp 14 - cấp 15.

Ông Khiêm cho biết thêm, hướng di chuyển của bão số 7 hiện bị chi phối bởi dòng dẫn môi trường áp cao cận nhiệt đới nên khó có thể đi về phía bắc. Do đó, khi đi vào bắc quần đảo Hoàng Sa bão sẽ đổi hướng tây tây nam đi về phía biển Trung Trung bộ.

"Do ảnh hưởng của bão số 7, khu vực bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8 - cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 - cấp 14, giật cấp 17, sóng biển cao 4 - 6 m, vùng gần tâm bão sóng cao 6 - 8 m; biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Vùng biển ngoài khơi Quảng Bình - Quảng Ngãi có gió cấp 8 - cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12", ông Khiêm nói.

Ông Mai Văn Khiêm phân tích về bão số 7

Cũng theo ông Khiêm, qua phân tích vệ tinh ngoài cơn bão số 7, dải hội tụ nhiệt đới cắt ngang qua vùng xích đạo có rất nhiều vùng nhiễu động hình thành và có khả năng phát triển thành bão, áp thấp nhiệt đới. Vì vậy, ngoài cơn bão số 7 này, chúng ta cần lưu ý phải ứng phó với các cơn bão tiếp theo có thể hình thành từ Philippines.

Không chủ quan khi bão số 7 suy yếu

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, bão số 7 là cơn bão mạnh với dự báo mạnh cấp 15 và giật trên cấp 15. Điểm may mắn là thời điểm mạnh nhất bão ở trên Biển Đông và có khả năng yếu đi, khi vào gần bờ có thể giảm nhiều cấp nữa. Tuy nhiên, "không vì thế mà chúng ta chủ quan".

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp ứng phó bão số 7

Ông Hiệp cho rằng, bão còn thay đổi về cường độ, hướng đi. Tuy nhiên, các dự báo đều dự báo bão số 7 đổ bộ vào miền Trung trong khi khu vực này vừa qua chịu ảnh hưởng của 3 đợt thiên tai, người dân hiện có tâm lý mệt mỏi, sẽ gây khó khăn trong công tác chỉ đạo.

Thứ trưởng lưu ý, hiện các hồ chứa ở miền Trung đã đầy, rất nhiều hồ đang xả tràn, nên có nguy cơ rất cao mất an toàn. Bên cạnh đó, trong 10 ngày vừa qua, khu vực miền núi các tỉnh Quảng Bình đến Quảng Ngãi đã "ngậm" đủ nước, chỉ cần một tác động nhỏ nữa là dẫn tới nguy cơ sạt trượt ở miền núi. Vì vậy, các địa phương cần tập trung đảm bảo an toàn trên biển, kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho khu vực nuôi trồng thủy sản.

Cạnh đó, các địa phương cần thực hiện tốt công điện chỉ đạo ứng phó với bão số 7 của Chính phủ, trong đó tập trung chỉ đạo người dân khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 6, không chủ quan trong ứng phó với bão số 7.