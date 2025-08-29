Loạt chuyến bay từ Huế, Quảng Trị vẫn bị ảnh hưởng

Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines vừa thông báo: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, hãng dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác tại các sân bay Đồng Hới, Phú Bài (Huế) trong ngày 30.8.

Cụ thể, tại sân bay Đồng Hới, các chuyến VN 7592, VN 7405, VN 1591, VN 1590 giữa Hà Nội - Đồng Hới; VN 7404, VN 7405, VN 1404, VN 1405 giữa TP.HCM - Đồng Hới sẽ được khai thác sớm trước 10 giờ ngày 30.8.

Tại sân bay Phú Bài (Huế), các chuyến VN 1541, VN 1540 giữa Hà Nội - Huế; VN 1366, VN 1367, VN 1370, VN 1371 giữa TPHCM - Huế sẽ được điều chỉnh thời gian khai thác sau 12 giờ ngày 30.8.

Tại các sân bay Thanh Hóa, Đà Nẵng, hãng sẽ theo dõi chặt chẽ biến động của áp thấp nhiệt đới để có phương án điều chỉnh khai thác phù hợp nếu có ảnh hưởng.

Ngoài ra, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày 30.8 có thể bị ảnh hưởng dây chuyền bởi diễn biến của áp thấp nhiệt đới. Các hành khách bị ảnh hưởng sẽ được Vietnam Airlines hỗ trợ theo quy định.

Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, hướng vào Nghệ An - Quảng Trị

Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí. Đồng thời, khuyến nghị hành khách có kế hoạch bay trong thời gian này vui lòng theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ hãng. Các thay đổi phát sinh do ảnh hưởng của thời tiết xấu sẽ được Vietnam Airlines cập nhật trên fanpage, website của hãng hoặc nhắn tin tới điện thoại, email mà khách hàng sử dụng khi đặt vé.

"Vietnam Airlines rất xin lỗi và mong nhận được sự thông cảm của hành khách trong trường hợp lịch khai thác phải thay đổi do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Đồng thời, hành khách cần lưu ý thông tin ảnh hưởng đến các tuyến đường, phương tiện giao thông đến sân bay để chủ động thời gian, phương án di chuyển, đảm bảo đến sân bay kịp thời gian" - đại diện Vietnam Airlines thông tin.



