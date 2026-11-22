Từ năm 2023 đến nay, Hội Cổ vật tỉnh An Giang đã trao tặng tỉnh Cà Mau gần 500 hiện vật. Riêng đợt này, cả 80 hiện vật được hiến tặng đều thuộc dòng gốm Nam bộ, trong đó có nhiều dòng gốm cổ, quý hiếm.

Lễ tiếp nhận nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 và Festival tôm Cà Mau lần thứ 2 năm 2026 diễn ra tối 21.11. Đây cũng là dịp Bảo tàng tỉnh Cà Mau tri ân những nhà sưu tập đã góp sức gìn giữ di sản văn hóa phương nam.

Ông Lê Minh Sơn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Cà Mau, tiếp nhận hiện vật do bà Nguyễn Kim Quyên, Chủ tịch Hội Cổ vật tỉnh An Giang tặng ẢNH: G.B

Trong quá trình chuẩn bị cho chuỗi sự kiện, Hội Cổ vật tỉnh An Giang cùng các nhà sưu tập ở Thanh Hóa, Cà Mau và TP.HCM đã mang những hiện vật tiêu biểu từ các bộ sưu tập của mình đến giúp bảo tàng hoàn thiện trưng bày. Các hiện vật góp phần làm rõ dấu ấn Nam bộ trong không gian văn hóa, ẩm thực và làng nghề truyền thống các dân tộc tỉnh Cà Mau.

Bà Nguyễn Kim Quyên, Chủ tịch Hội Cổ vật tỉnh An Giang, cho biết Hội và các nhà sưu tập muốn làm phong phú thêm nguồn tư liệu để nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Nam bộ cho các thế hệ sau.

Theo ông Lê Minh Sơn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Cà Mau, sức sống của một không gian trưng bày trước hết đến từ giá trị và độ chân thực của từng hiện vật. Trong đợt trưng bày này, gốm Nam bộ cùng các hiện vật tiêu biểu do Hội Cổ vật tỉnh An Giang và các nhà sưu tập tỉnh Cà Mau mang đến đã tạo chiều sâu cho cả không gian.

Hiện vật quý do Hội Cổ vật tỉnh An Giang trao tặng Bảo tàng tỉnh Cà Mau ẢNH: G.B

Ông Sơn trân trọng công sức và sự cẩn trọng của các nhà sưu tập khi đưa hiện vật đến với công chúng. Ông đặc biệt cảm kích khi họ dành một phần bộ sưu tập để hiến tặng. Những hiện vật từng gắn bó với mỗi người từ đây trở thành tư liệu chung để công chúng và giới nghiên cứu tìm hiểu văn hóa Nam bộ. Với bảo tàng, được các nhà sưu tập tin tưởng gửi gắm hiện vật vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm gìn giữ và phát huy giá trị lâu dài.

Ông Sơn cam kết bảo tàng sẽ lập hồ sơ khoa học đầy đủ cho toàn bộ hiện vật hiến tặng, bảo quản theo đúng quy chuẩn chuyên môn và từng bước đưa vào nghiên cứu, trưng bày phục vụ công chúng. Ông cho biết bảo tàng sẽ làm hết trách nhiệm để những hiện vật được gửi gắm thực sự phát huy giá trị, xứng đáng với tấm lòng người trao tặng.

Theo ông Sơn, công việc bảo tồn khó trọn vẹn nếu chỉ dựa vào nỗ lực của các thiết chế nhà nước. Ông mong mối liên kết giữa Bảo tàng tỉnh Cà Mau, Hội Cổ vật tỉnh An Giang và giới sưu tập trong, ngoài tỉnh sẽ được duy trì thường xuyên qua giao lưu chuyên môn, trưng bày chuyên đề và hợp tác nghiên cứu để cùng gìn giữ di sản Nam bộ.