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Bảo tàng Coca-Cola Việt Nam được vinh danh ở giải thưởng thiết kế quốc gia

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12/06/2026 09:00 GMT+7

Tại lễ công bố Giải thưởng Thiết kế Việt Nam VMARK 2026, dự án "Bảo tàng Coca-Cola" do Công ty Coca-Cola Việt Nam phối hợp cùng The Lab Saigon thực hiện đã được vinh danh giải vàng ở hạng mục Thiết kế không gian công cộng xuất sắc nhất (Interior Design Architecture – Best Public Space Design).

Bảo tàng Coca-Cola Việt Nam được vinh danh ở giải thưởng thiết kế quốc gia- Ảnh 1.

Bảo tàng Coca-Cola được xây dựng bên trong Nhà máy Coca-Cola Miền Nam (Tây Ninh)

Bảo tàng Coca-Cola được xây dựng bên trong nhà máy lớn nhất của Coca-Cola tại Việt Nam, cơ sở sản xuất rộng 19 ha với công suất 1 tỷ lít mỗi năm, với tổng vốn đầu tư 139 triệu USD. Được đưa vào hoạt động từ năm 2025, bảo tàng là một phần trong hệ sinh thái đổi mới của Coca-Cola Việt Nam, mang đến cho khách tham quan cơ hội tìm hiểu về hành trình phát triển của thương hiệu, những tiến bộ trong sản xuất hiện đại cũng như các sáng kiến về bao bì bền vững, tái chế và bảo vệ môi trường đang được doanh nghiệp triển khai tại Việt Nam. Thông qua không gian này, Coca-Cola Việt Nam mong muốn lan tỏa nhận thức về phát triển bền vững và truyền cảm hứng để mỗi cá nhân cùng tham gia kiến tạo một tương lai xanh hơn cho cộng đồng.

Hiện nay, bảo tàng Coca-Cola lớn nhất và nổi tiếng nhất thế giới mang tên "World Of Coca-Cola", nằm tại Atlanta, nơi khai sinh thương hiệu Coca-Cola. Tại khu vực châu Á, Coca-Cola có các bảo tàng tại Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam.

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