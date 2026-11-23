Bài viết cho rằng, từng có thời điểm Thái Lan đón lượng khách du lịch quốc tế nhiều hơn Việt Nam gần 22 triệu lượt mỗi năm. Bảy năm sau, khoảng cách đó đã thu hẹp xuống còn chưa đầy 6 triệu lượt, làm dấy lên lo ngại rằng Thái Lan đang dần mất đi lợi thế cạnh tranh trong một trong những ngành kinh tế quan trọng nhất của đất nước.

Chênh lệch ngày càng rút ngắn

Năm 2019, trước đại dịch Covid-19, Thái Lan thu hút 39,9 triệu lượt khách quốc tế, trong khi Việt Nam chỉ đón 18 triệu lượt - chênh lệch lên tới gần 22 triệu lượt.

Đến năm 2025, khách quốc tế tới Thái Lan giảm xuống còn khoảng 33 triệu lượt, trong khi con số này tại Việt Nam tăng lên 21,2 triệu lượt, giúp thu hẹp khoảng cách xuống còn 11,8 triệu lượt.

Các số liệu mới nhất cho thấy khoảng cách này tiếp tục được rút ngắn. Trong 10 tháng đầu năm 2026, Thái Lan đón 25,4 triệu lượt khách quốc tế, so với 19,5 triệu lượt tại Việt Nam; chênh lệch hiện chỉ còn 5,9 triệu lượt.

Những con số này càng làm gia tăng lo ngại trong cộng đồng doanh nghiệp du lịch Thái Lan rằng Việt Nam đang nhanh chóng vươn lên, đặc biệt là tại các thị trường trọng điểm như Nga, Ấn Độ và Malaysia.

Du khách mặc trang phục truyền thống Thái Lan tạo dáng chụp ảnh khi đến thăm Wat Arun, hay còn gọi là chùa Bình Minh Ảnh: REUTERS

Theo một khảo sát từ Đại học Thương mại Thái Lan (UTCC), 59,1% các đơn vị kinh doanh du lịch đồng ý rằng Thái Lan đang kém cạnh tranh hơn so với các đối thủ trong khu vực châu Á. Thanavath Phonvichai, Chủ tịch Đại học Thương mại Thái Lan (UTCC) kiêm cố vấn trưởng Trung tâm Dự báo Kinh tế và Kinh doanh thuộc trường, cho biết du lịch vẫn là động lực then chốt của nền kinh tế Thái Lan trong cả năm 2026 và 2027. Tuy nhiên, ngành này đang phải đối mặt với những thách thức ngày càng lớn khi các quốc gia láng giềng thu hút được thị phần du khách quốc tế ngày càng cao.

Kết quả khảo sát đặc biệt đáng lo ngại vì nhiều đơn vị kinh doanh du lịch tin rằng Thái Lan đang tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh, bất chấp những cải thiện về năng lực du lịch của chính nước này trong ba năm qua. Ông giải thích, vấn đề nằm ở chỗ các điểm đến cạnh tranh khác đang phát triển với tốc độ nhanh hơn.

Việt Nam đã nổi lên như một đối thủ cạnh tranh đặc biệt mạnh mẽ, nhờ cung cấp các điểm tham quan mới, chi phí du lịch và tổng chi phí hợp lý hơn (mang lại giá trị tốt hơn so với số tiền bỏ ra), cùng với mạng lưới các chuyến bay quốc tế trực tiếp ngày càng mở rộng.

"Trước đại dịch, Thái Lan từng thu hút gần 40 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm, nhưng có lẽ sẽ cần thêm vài năm nữa mới có thể quay trở lại mức đó. Quá trình phục hồi kéo dài cho thấy những thách thức đối với ngành du lịch Thái Lan không chỉ xuất phát từ tình hình kinh tế toàn cầu, mà còn phản ánh năng lực cạnh tranh của nước này trong việc thu hút du khách quốc tế", ông nói.

Việt Nam dần chiếm ưu thế ở thị trường Nga, Ấn...

Wichian Kaewsomboon, Giám đốc Viện Chiến lược Thương mại thuộc Đại học Thương mại Thái Lan (UTCC), đã nêu bật thị trường Nga như một ví dụ điển hình cho thấy năng lực cạnh tranh ngày càng tăng của Việt Nam.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Thái Lan đón khoảng 1,27 triệu lượt du khách Nga, con số gần như không thay đổi so với năm trước đó.

Trong khi đó, Việt Nam đã đón khoảng 1,13 triệu lượt du khách Nga, tăng 160,6% so với mức khoảng 430.000 lượt trong cùng kỳ năm trước.

Khách quốc tế cười tươi trong hành trình khám phá TP.HCM Ảnh: Nhật Thịnh

Những số liệu này cho thấy Việt Nam đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Thái Lan trong việc thu hút du khách Nga - một thị trường mà trước đây Thái Lan luôn chiếm ưu thế vượt trội.

Ông Wichian cho rằng, sự tăng trưởng của Việt Nam một phần nhờ vào việc mở rộng các đường bay thẳng kết nối quốc gia này với các thành phố của Nga.

Ngược lại, Thái Lan vẫn phụ thuộc nhiều vào các chuyến bay nối chuyến thông qua các trung tâm hàng không tại khu vực Trung Đông.

Việt Nam cũng đang đạt được những bước tiến tại các thị trường quan trọng khác.

Số lượng du khách từ Ấn Độ đến Việt Nam tăng 33%, trong khi lượng khách từ Malaysia tăng 18,1%; trái ngược với xu hướng sụt giảm số lượng du khách từ các thị trường này đến Thái Lan.

Các xu hướng cho thấy Việt Nam đang giành lấy thị phần ngày càng lớn từ những thị trường vốn từ lâu đã đóng vai trò quan trọng đối với ngành du lịch Thái Lan.

Ông Wichian cảnh báo Thái Lan cần xem xét lý do tại sao Việt Nam lại trở nên hấp dẫn hơn đối với du khách quốc tế, đồng thời đưa ra phản ứng bằng cách cải thiện kết nối hàng không và nâng cao giá trị trải nghiệm tương xứng với chi phí bỏ ra. "Chúng ta cần phân tích lý do tại sao Việt Nam lại thu hút được nhiều du khách hơn từ một số thị trường nhất định. Nếu tình trạng này tiếp diễn mà không có các biện pháp như tăng cường các chuyến bay thẳng hay cải thiện giá trị trải nghiệm, Thái Lan có nguy cơ đánh mất các thị trường này về lâu dài", ông nói.

"Với việc Việt Nam đang dần thu hẹp khoảng cách về lượng khách quốc tế, những kết quả này đặt ra một câu hỏi cho ngành du lịch Thái Lan: Làm thế nào để quốc gia này có thể quay trở lại con số gần 40 triệu lượt khách mỗi năm như trước đây, trong khi các đối thủ cạnh tranh trong khu vực vẫn đang không ngừng mở rộng?", bài viết kết thúc bằng một câu hỏi.