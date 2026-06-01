Báo Thái: Sự trỗi dậy của du lịch Việt Nam khiến Thái Lan phải cảnh giác

Ngành du lịch Thái Lan vẫn mạnh mẽ, nhưng Việt Nam nhanh chóng nổi lên như một đối thủ đáng gờm nhất trong khu vực, gây áp lực lên Thái Lan trong việc hiện đại hóa chiến lược, tăng cường niềm tin của du khách và xây dựng hệ sinh thái du lịch kỹ thuật số quốc gia.

Đối thủ đáng gờm nhất

Lời cảnh báo được đưa ra khi cuộc cạnh tranh du lịch hậu đại dịch ở ASEAN bước vào giai đoạn mới. Thái Lan, quốc gia thu hút gần 40 triệu khách du lịch nước ngoài vào năm 2019, hiện đối mặt với những thách thức về cấu trúc khi hành vi của du khách thay đổi và các đối thủ trong khu vực hoạt động tích cực hơn.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam trở thành một trong những thị trường du lịch phát triển nhanh nhất Đông Nam Á, được thúc đẩy bởi tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, lượng khách du lịch tăng, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, phát triển kỹ thuật số và các chính sách nhập cảnh linh hoạt hơn.

Du khách tham quan chùa Wat Phra That Doi Suthep, một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở Chiang Mai ẢNH: REUTERS

Ông Yuthasak Supasorn, Chủ tịch Cơ quan Quản lý Khu công nghiệp Thái Lan và là cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), mô tả tình hình du lịch Thái Lan trong giai đoạn 2024 - 2025 là thời kỳ điều chỉnh khó khăn.

Mặc dù du lịch nước này đã phục hồi 26,27% vào năm 2024, nhưng năm tiếp theo lại chứng kiến sự suy giảm rõ rệt. Lượng khách du lịch nước ngoài năm 2025 đạt 32,97 triệu lượt, giảm 7,23%, trong khi doanh thu giảm 4,71%.

Nguyên nhân chính là sự sụt giảm mạnh lượng khách du lịch Trung Quốc, giảm 33,8% và chỉ phục hồi khoảng 40% so với mức trước đại dịch. Mặc dù các thị trường đường dài đã cải thiện, nhưng vẫn không thể bù đắp hoàn toàn cho sụt giảm từ các thị trường trọng điểm Đông Á của Thái Lan.

Ngược lại, Việt Nam đã ghi nhận một năm lịch sử vào năm 2025, với lượng khách quốc tế đạt 21,2 triệu lượt, tăng 20,4% so với năm 2024. Con số này không chỉ là mức cao kỷ lục mà còn cao hơn 17,8% so với trước đại dịch.

Tổng doanh thu du lịch của Việt Nam cũng lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỉ đồng, tương đương khoảng 39 tỉ USD. Kết quả này đã tạo nền tảng vững chắc để Chính phủ Việt Nam đặt ra các mục tiêu du lịch tham vọng hơn.

Đến năm 2026, Việt Nam đặt mục tiêu thu hút 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa, với tổng doanh thu du lịch dự kiến đạt 1,125 triệu tỉ đồng, tương đương khoảng 45 tỉ USD.

Nguy cơ mất thị trường quan trọng vào tay Việt Nam

Ông Adith Chairattananon, Tổng thư ký Hiệp hội các đại lý du lịch Thái Lan (ATTA), cho biết nước này vẫn giữ vị trí dẫn đầu về cấu trúc trong ngành du lịch ASEAN nhờ sức mạnh thương hiệu, sự đa dạng sản phẩm, hệ thống dịch vụ khách sạn và hệ sinh thái du lịch rộng lớn hơn. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng Việt Nam đã trở thành đối thủ cạnh tranh chiến lược phát triển nhanh nhất trong khu vực, được hỗ trợ bởi sự tươi mới, đầu tư vào cơ sở hạ tầng và chi phí thấp hơn.

Thái Lan vẫn dẫn đầu về tổng lượng khách du lịch và hình ảnh toàn cầu, với thương hiệu "Amazing Thailand" được công nhận rộng rãi, trong khi Việt Nam đang thu hút sự chú ý như một điểm đến mới mẻ và có giá trị tốt.

Khách quốc tế tham quan chợ Bến Thành ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ông Adith nhận định, cạnh tranh du lịch trong tương lai sẽ không chỉ được đo lường bằng số lượng khách đến. Các yếu tố quyết định sẽ là sự tin tưởng, an toàn, trải nghiệm cảm xúc, chi tiêu cao và tốc độ thích ứng.

Vì thế, nếu Thái Lan không hành động nhanh hơn, nước này có nguy cơ mất đi các thị trường quan trọng như khách du lịch genZ, khách du lịch tự do, những người làm việc từ xa và thế hệ khách du lịch Trung Quốc mới đến Việt Nam trong 5 đến 10 năm tới.

Từ đó, ATTA đề xuất năm lĩnh vực mà Thái Lan cần điều chỉnh, gồm tập trung vào chi tiêu bình quân đầu người, thời gian lưu trú, số lần quay lại, điểm đến tin cậy và an toàn. Đồng quan điểm, ông Yuthasak bổ sung rằng, Thái Lan nên biến đối thủ thành đối tác chiến lược như thúc đẩy chính sách thị thực chung và các kênh nhập cảnh nhanh chóng cho du khách từ các nước mục tiêu. Điều đó sẽ cho phép quốc gia này hưởng lợi từ lượng khách du lịch đến Việt Nam bằng cách thu hút chi tiêu thông qua vận tải hàng không và các dịch vụ liên quan.