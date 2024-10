Báo Thanh Niên bảo trợ 24 trẻ mồ côi do bão số 3 tại Cao Bằng

Dịp này, Báo Thanh Niên, Tỉnh đoàn Cao Bằng trao 150 suất quà gồm: sữa, gạo, bánh, xúc xích cho người dân xã Ca Thành và xã Vũ Nông; trao hơn 400 thùng sữa, bánh kẹo; 160 chăn bông cho các trường: mầm non, tiểu học, phổ thông dân tộc bán trú Ca Thành. Đây là những phần quà do các doanh nghiệp, nhà tài trợ thông qua Báo Thanh Niên để hỗ trợ cho người dân chịu ảnh hưởng do mưa bão số 3 tại Cao Bằng.

Toàn bộ số hàng cứu trợ lên Cao Bằng lần này do Công ty cổ phần Tập đoàn Kiến Vàng hỗ trợ Báo Thanh Niên vận chuyển miễn phí. Cũng tại buổi lễ, Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng tặng 5 suất quà, mỗi suất 5 triệu đồng cho 5 trẻ mồ côi.