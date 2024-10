Báo Thanh Niên bảo trợ 50 trẻ em mồ côi do bão số 3 tại Lào Cai

Tham dự lễ ký kết có ông Hoàng Giang, Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; ông Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; đại tá Trần Quang Tùng, Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai; ông Trần Văn Tuấn, Phó bí thư Huyện ủy Bát Xát; bà Bàn Thanh Thảo, Phó chủ tịch UBND H.Bát Xát; chị Giàng Thị Mai, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai và đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Lào Cai, đại diện Tập đoàn Hòa Phát.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn: "Việc tiếp theo cần làm là tái thiết nhà cửa, trường học và bảo trợ đồng hành cùng các con đi tiếp cuộc đời" ẢNH: TUẤN MINH

Bảo trợ 50 em nhỏ mồ côi sau bão số 3

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên bày tỏ sự xúc động khi đại diện cho Báo Thanh Niên chung tay, đồng hành với Tỉnh đoàn Lào Cai, Bộ đội biên phòng tỉnh, Tập đoàn Hòa Phát triển khai chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, xây dựng nhà cho người dân chịu ảnh hưởng của bão số 3.

Lễ ký kết bảo trợ hôm nay cũng nằm trong dự án "Nối vòng tay ấm" do T.Ư Đoàn tổ chức và chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" mà Báo Thanh Niên đã phát động vào ngày 16.9.2021, bảo trợ các em nhỏ không may mắn mồ côi cha, mẹ do đại dịch Covid-19. Sau hơn 3 năm triển khai, đến nay, Báo Thanh Niên đã vận động được hơn 63 tỉ đồng bảo trợ cho hàng trăm em nhỏ khắp nơi trên cả nước.



Nghẹn ngào nước mắt trẻ thơ bên những ngôi nhà đổ sập ở thôn Kho Vàng

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết, với phương châm hành động "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy", ngay sau khi mưa lũ càn quét, Báo Thanh Niên đã đứng ra kêu gọi bạn đọc cứu trợ đồng bào, tổng số tiền, hàng đã nhận từ bạn đọc trên cả nước hơn 15,2 tỉ đồng.

Đặc biệt, để ngay lập tức hỗ trợ bà con, Ban Biên tập đã cử các đoàn phóng viên, nhân viên vào tận "tâm lũ" Làng Nủ (xã Phúc Khánh, H.Bảo Yên) các xã thuộc TX.Sa Pa, H.Bắc Hà, H.Bát Xát… trao quà, tiền chia sẻ với người dân. "Sau giai đoạn đầu, chúng tôi xác định việc tiếp theo cần làm là tái thiết nhà cửa, trường học và bảo trợ đồng hành cùng các con đi tiếp cuộc đời", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nói.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên thông tin, chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời, bảo trợ trẻ em mồ côi sau cơn bão số 3" trước mắt sẽ bảo trợ cho 50 em nhỏ trong vòng 5 năm, với số tiền 2 triệu đồng/tháng/1 em tại Lào Cai. Sau đó, chương trình tiếp tục được nhân rộng sang các tỉnh Yên Bái, Cao Bằng… với tổng số tiền dự kiến hơn 9,3 tỉ đồng.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cùng Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai trao quà cho các em nhỏ mồ côi sau bão số 3 ẢNH: TUẤN MINH

Cạnh đó, Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai triển khai chương trình xây mới 28 căn nhà tặng 28 hộ dân tại xã A Lù (H.Bát Xát) đã bị mất nhà do mưa lũ, sạt lở đất sau bão. Dự kiến, chi phí hỗ trợ 200 triệu đồng/căn, toàn bộ số tiền do Tập đoàn Hòa Phát tài trợ thông qua sự kết nối của Báo Thanh Niên. Ngoài 28 ngôi nhà, Hòa Phát trao 2.000 suất quà tổng giá trị 2 tỉ đồng, thể hiện tấm lòng của cán bộ, nhân viên và lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng mưa lũ.



"Những việc làm trên chắc chắn không thể bù đắp được hết nỗi đau mất đi người thân yêu, song từ đáy lòng chúng tôi mong muốn sẽ mang lại hơi ấm, xoa dịu và động viên các em, cho bà con có được một tương lại, một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng tôi cũng xin dành lời cảm ơn chân thành tới các nhà tài trợ, các đơn vị đối tác đã đồng hành, chung tay tham gia chương trình", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ.

Lào Cai là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất sau bão số 3

Thay mặt cho tỉnh Lào Cai, ông Hoàng Giang, Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Báo Thanh Niên, Tập đoàn Hòa Phát và các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ, dành tình cảm đặc biệt và sự hỗ trợ to lớn, thiết thực, kịp thời đối với nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai trong việc khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 3 gây ra.

Ông Hoàng Giang cho biết, bão số 3 là cơn bão lịch sử, chưa từng có tiền lệ, sức tàn phá rất lớn, gây hậu quả nghiêm trọng. Lào Cai là một trong các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Hoàng Giang bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" do nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên khởi xướng ẢNH: TUÂN MINH

Theo thống kê, bão số 3 và hoàn lưu bão đã làm 151 người chết, mất tích, 86 người bị thương; gần 13.600 nhà ở bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi, hư hỏng công trình phụ trợ, nằm trong khu vực nguy hiểm phải di chuyển; trên 7.624 ha lúa, hoa màu, thủy sản và các loại cây trồng... Tính đến ngày 3.10, Lào Cai có 50 trẻ em bị mồ côi do hậu quả hoàn lưu của bão số 3, trong đó có 9 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, 39 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và 2 trẻ em chưa tìm thấy cha mẹ.

"Đây là một trong những đau thương mất mát lớn nhất mà đồng bào Lào Cai phải gánh chịu, đồng thời cũng đặt ra nhiều suy nghĩ, trăn trở, sự sẻ chia và trách nhiệm to lớn cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Lào Cai và toàn xã hội", ông Giang nhấn mạnh.

Theo ông Giang, trong lúc bão lũ nguy hiểm, khó khăn nhất, tỉnh Lào Cai đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, thăm hỏi, giúp đỡ, động viên, chia sẻ kịp thời của Đảng, Nhà nước; các ban, bộ, ngành, cơ quan đoàn thể T.Ư, lực lượng vũ trang và các địa phương trong cả nước.

Đặc biệt, những món quà vật chất mang ý nghĩa tại lễ ký kết hôm nay của Báo Thanh Niên và Tập đoàn Hòa Phát không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện tình cảm sâu sắc, nghĩa tình giúp các cháu thanh thiếu nhi gặp hoạn nạn và các gia đình bị ảnh hưởng có thêm nghị lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Ông Giang cũng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" do nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên khởi xướng. Ông hy vọng chương trình này sẽ ngày càng phát triển và giúp đỡ được nhiều mảnh đời bất hạnh, khó khăn trên cả nước.

Rất đông người dân tỉnh Lào Cai đến tham dự buổi lễ ẢNH: TUẤN MINH

Người phụ nữ rơi nước mắt sau khi theo dõi phóng sự của nhóm PV Báo Thanh Niên ghi lại cảnh người dân mất người thân, nhà ở sau bão số 3 ẢNH: TUẤN MINH

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cùng Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai trao quà cho đại diện 50 em nhỏ mồ côi sau bão số 3 ẢNH: TUẤN MINH

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn trao quà cho trẻ mồ côi ẢNH: TUẤN MINH

Tập đoàn Hòa Phát, Báo Thanh Niên trao biển công bố tài trợ xây 28 nhà cho người dân xã A Lù ẢNH: TUẤN MINH