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Thời sự

Báo Thanh Niên đạt giải A cuộc thi 'Chuyện nghề Thi hành án dân sự'

Tuyến Phan
Tuyến Phan

Ngày 15.7, Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp cùng Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức lễ trao giải cuộc thi 'Chuyện nghề Thi hành án dân sự' lần thứ 2.

Năm nay, ban tổ chức nhận được gần 500 tác phẩm, qua các vòng đánh giá đã lựa chọn được 36 tác phẩm chất lượng nhất để trao giải. Trong đó, 1 giải đặc biệt, 2 giải A, 3 giải B, 5 giải C, 15 giải khuyến khích, 6 giải ấn tượng và 4 giải chuyên đề.

Báo Thanh Niên đạt giải A cuộc thi 'Chuyện nghề Thi hành án dân sự' - Ảnh 1.

Phóng viên Tuyến Phan (bìa phải), Báo Thanh Niên, đạt giải A

ẢNH: BTC

Báo Thanh Niên xuất sắc đạt giải A với loạt bài "Thi hành án dân sự và bước 'chuyển mình' lịch sử" của tác giả Phan Văn Tuyến (bút danh Tuyến Phan).

Loạt bài khai thác câu chuyện hậu trường trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự các vụ đại án Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh, FLC… Từ đó khắc họa bức tranh tổng thể về cuộc "chuyển mình" lịch sử của ngành thi hành án dân sự, thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi phương thức thủ công sang dữ liệu điện tử.

Những nỗ lực trên càng đáng ghi nhận khi ngành vừa trải qua cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, số lượng chấp hành viên ít đi trong khi khối lượng công việc ngày càng khổng lồ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, thi hành án dân sự giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là khâu cuối cùng bảo đảm các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật được thực thi trên thực tế.

Chỉ khi bản án được thi hành đầy đủ, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp mới được bảo vệ, tính nghiêm minh của pháp luật mới được khẳng định và niềm tin của xã hội vào công lý mới được củng cố.

Báo Thanh Niên đạt giải A cuộc thi 'Chuyện nghề Thi hành án dân sự' - Ảnh 2.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại lễ trao giải

ẢNH: BTC

Đánh giá về gần 500 tác phẩm dự thi, Bộ trưởng Tư pháp nhận thấy hình ảnh người cán bộ thi hành án đã được khắc họa một cách bình dị và nhiều cảm xúc.

Các tác phẩm không chỉ phản ánh chân thực khó khăn vất vả của nghề mà còn thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm và tính nhân văn của đội ngũ cán bộ thi hành án dân sự, đặc biệt khi xử lý các vụ việc phức tạp.

Qua đó, giúp xã hội hiểu hơn, chia sẻ hơn với những khó khăn, áp lực của một lĩnh vực công tác vốn ít được biết đến nhưng có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc bảo đảm kỷ cương pháp luật.

Bộ trưởng mong muốn cuộc thi tiếp tục được duy trì, mở rộng, thu hút đông đảo hơn nữa các nhà báo, cộng tác viên, cán bộ trong và ngoài ngành tham gia. Mỗi câu chuyện đẹp về nghề sẽ trở thành nguồn cảm hứng, bồi đắp niềm tự hào của cán bộ thi hành án dân sự.

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