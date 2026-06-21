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Thời sự

Báo Thanh Niên ghi dấu ấn tại Hội Báo toàn quốc 2026

Tuấn Minh
Tuấn Minh
Chiều 21.6, lễ bế mạc Hội Báo toàn quốc 2026 đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị, biểu diễn TP.Hải Phòng. Tại sự kiện, Báo Thanh Niên ghi dấu ấn nổi bật khi nhận bằng khen, cờ thi đua dành cho tập thể hội xuất sắc; giải B hạng mục "Gian trưng bày ấn tượng đặc sắc"; giải C hạng mục "Sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc".

Ban tổ chức hội báo năm nay đã trao giải thưởng cho 2 hạng mục lớn. Cụ thể, ở hạng mục "Gian trưng bày ấn tượng đặc sắc" có tổng cộng 57 giải, bao gồm 8 giải A, 14 giải B, 18 giải C và 17 giải khuyến khích. 

Đối với hạng mục "Sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc", ban tổ chức đã trao 46 giải, gồm 6 giải A, 11 giải B, 17 giải C và 12 giải khuyến khích.

Báo Thanh Niên ghi dấu tại Hội Báo toàn quốc 2026 - Ảnh 1.

Đại diện các tập thể nhận giải B hạng mục "Gian trưng bày ấn tượng đặc sắc"

ẢNH: TUẤN MINH

Trong đó, Liên Chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên đã xuất sắc đoạt giải B ở hạng mục "Gian trưng bày ấn tượng đặc sắc". Đồng thời, ở hạng mục "Sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc", Báo Thanh Niên tiếp tục ghi dấu ấn với giải C cho sản phẩm infographic báo điện tử "Lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031" của nhóm tác giả Lê Hiệp, Kim Ngân, Hữu Tài, Thiên Ý, Lâm Nhựt, Duy Quang.

Báo Thanh Niên ghi dấu tại Hội Báo toàn quốc 2026 - Ảnh 2.

Đại diện các tập thể nhận giải C hạng mục "Sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc"

ẢNH: TUẤN MINH

Không chỉ ghi nhận thành tích về chuyên môn, Báo Thanh Niên cũng vinh dự là một trong 17 đơn vị được Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng bằng khen và cờ thi đua dành cho Tập thể hội xuất sắc.

Báo Thanh Niên ghi dấu tại Hội Báo toàn quốc 2026 - Ảnh 3.

Phó tổng biên tập, Chủ tịch Liên chi hội Báo Thanh Niên Trần Việt Hưng (thứ ba từ trái sang) nhận bằng khen và cờ thi đua dành cho Tập thể hội xuất sắc

ẢNH: TUẤN MINH

Phát biểu tổng kết và khép lại sự kiện, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: "Hội Báo toàn quốc 2026 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình, mục tiêu đề ra, để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng người làm báo và công chúng cả nước".

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