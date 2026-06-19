Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gian trưng bày của Báo Thanh Niên gây ấn tượng tại Hội Báo toàn quốc

Lưu Quang Phổ
Lưu Quang Phổ
Chiều 19.6, tại Trung tâm hội nghị, biểu diễn TP.Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc năm 2026 đã khai mạc với chủ đề 'Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới'.

Tham gia Hội Báo, gian trưng bày của Báo Thanh Niên đã mang đến những hình ảnh trẻ trung, tươi mới của một tờ báo dành cho giới trẻ với những ấn phẩm đặc sắc, những clip phản ánh các hoạt động phong phú của Thanh Niên sau mặt báo, thông qua các phương tiện hiện đại như màn hình cảm ứng, màn hình LED…

Gian trưng bày của Báo Thanh Niên gây ấn tượng tại Hội Báo toàn quốc - Ảnh 1.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư và ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, thăm gian trưng bày Báo Thanh Niên

ẢNH: L.Q.P

Cũng tại gian trưng bày, Thanh Niên đã gây ấn tượng với bạn đọc và công chúng bằng các không gian check-in, góc ký họa chân dung… và được hưởng ứng một cách thích thú.

Trong buổi chiều 19.6, đã có hàng trăm quan khách là lãnh đạo các cấp, đồng nghiệp, bạn đọc đã đến thăm, trao đổi nghiệp vụ và chia vui với Báo Thanh Niên.

Đây là những hình ảnh tại gian trưng bày của Báo Thanh Niên tại Hội Báo toàn quốc năm 2026 diễn ra chiều nay tại Hải Phòng.

Gian trưng bày của Báo Thanh Niên gây ấn tượng tại Hội Báo toàn quốc - Ảnh 2.

Giáo sư - tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, nguyên Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Bí thư, Đảng ủy Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (giữa), thăm và trao đổi nghiệp vụ tại gian trưng bày Báo Thanh Niên. Ông cho biết đã tự đặt Báo Thanh Niên từ 30 năm nay và hiện vẫn đọc Báo Thanh Niên hàng ngày

ẢNH: L.Q.P

Gian trưng bày của Báo Thanh Niên gây ấn tượng tại Hội Báo toàn quốc - Ảnh 3.

Ông Ngô Văn Cương, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương trải nghiệm Báo Thanh Niên trên màn hình LED tại gian trưng bày

ẢNH: L.Q.P

Gian trưng bày của Báo Thanh Niên gây ấn tượng tại Hội Báo toàn quốc - Ảnh 4.

Nhà báo lão thành Kim Toàn, nguyên Ủy viên Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Tổng biên tập Báo Hải Phòng, thăm gian trưng bày của Thanh Niên

ẢNH: L.Q.P

Gian trưng bày của Báo Thanh Niên gây ấn tượng tại Hội Báo toàn quốc - Ảnh 5.

Ông Hồ Quang Lợi, nguyên Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, trao đổi nghiệp vụ với cán bộ, phóng viên Báo Thanh Niên

ẢNH: L.Q.P

Gian trưng bày của Báo Thanh Niên gây ấn tượng tại Hội Báo toàn quốc - Ảnh 6.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng (thứ ba từ phải sang) cùng lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí thăm gian trưng bày của Báo Thanh Niên

ẢNH: L.Q.P

Gian trưng bày của Báo Thanh Niên gây ấn tượng tại Hội Báo toàn quốc - Ảnh 7.

Phóng viên Báo và Phát thanh truyền hình Hải Phòng phỏng vấn nhà báo Bùi Quang Duẩn, Phó tổng thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên tại gian trưng bày

ẢNH: L.Q.P


Gian trưng bày của Báo Thanh Niên gây ấn tượng tại Hội Báo toàn quốc - Ảnh 8.

Báo và Phát thanh truyền hình Hà Nội ghi hình tại gian trưng bày của Báo Thanh Niên

ẢNH: L.Q.P

Gian trưng bày của Báo Thanh Niên gây ấn tượng tại Hội Báo toàn quốc - Ảnh 9.

Bạn đọc hào hứng check-in tại gian trưng bày với hình ảnh hoa phượng đặc trưng cho TP.Hải Phòng của Báo Thanh Niên

ẢNH: L.Q.P

Gian trưng bày của Báo Thanh Niên gây ấn tượng tại Hội Báo toàn quốc - Ảnh 10.

Chân dung ký họa được tặng cho khách thăm gian trưng bày Báo Thanh Niên

ẢNH: L.Q.P

Gian trưng bày của Báo Thanh Niên gây ấn tượng tại Hội Báo toàn quốc - Ảnh 11.

Đã có hàng trăm lượt khách thăm gian trưng bày của Báo Thanh Niên

ẢNH: L.Q.P

Gian trưng bày của Báo Thanh Niên gây ấn tượng tại Hội Báo toàn quốc - Ảnh 12.

Bạn đọc TP.Hải Phòng thăm gian trưng bày

ẢNH: L.Q.P

Gian trưng bày của Báo Thanh Niên gây ấn tượng tại Hội Báo toàn quốc - Ảnh 14.

Hai chiến sĩ hải quân của Vùng 1 Hải quân thăm gian trưng bày và nhận ấn phẩm của Báo Thanh Niên

ẢNH: L.Q.P



 

Tin liên quan

Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 bàn chiến lược AI

Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 bàn chiến lược AI

Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 chính thức khai mạc với trọng tâm là trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và tìm lời giải cho tương lai báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Khai mạc Hội Báo toàn quốc: Tiên phong trong kỷ nguyên mới

Khám phá thêm chủ đề

Báo Thanh Niên Hội báo toàn quốc Báo chí Việt Nam

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận