Gian trưng bày của Báo Thanh Niên gây ấn tượng tại Hội Báo toàn quốc

Tham gia Hội Báo, gian trưng bày của Báo Thanh Niên đã mang đến những hình ảnh trẻ trung, tươi mới của một tờ báo dành cho giới trẻ với những ấn phẩm đặc sắc, những clip phản ánh các hoạt động phong phú của Thanh Niên sau mặt báo, thông qua các phương tiện hiện đại như màn hình cảm ứng, màn hình LED…

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư và ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, thăm gian trưng bày Báo Thanh Niên ẢNH: L.Q.P

Cũng tại gian trưng bày, Thanh Niên đã gây ấn tượng với bạn đọc và công chúng bằng các không gian check-in, góc ký họa chân dung… và được hưởng ứng một cách thích thú.

Trong buổi chiều 19.6, đã có hàng trăm quan khách là lãnh đạo các cấp, đồng nghiệp, bạn đọc đã đến thăm, trao đổi nghiệp vụ và chia vui với Báo Thanh Niên.

Đây là những hình ảnh tại gian trưng bày của Báo Thanh Niên tại Hội Báo toàn quốc năm 2026 diễn ra chiều nay tại Hải Phòng.

Giáo sư - tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, nguyên Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Bí thư, Đảng ủy Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (giữa), thăm và trao đổi nghiệp vụ tại gian trưng bày Báo Thanh Niên. Ông cho biết đã tự đặt Báo Thanh Niên từ 30 năm nay và hiện vẫn đọc Báo Thanh Niên hàng ngày ẢNH: L.Q.P

Ông Ngô Văn Cương, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương trải nghiệm Báo Thanh Niên trên màn hình LED tại gian trưng bày ẢNH: L.Q.P

Nhà báo lão thành Kim Toàn, nguyên Ủy viên Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Tổng biên tập Báo Hải Phòng, thăm gian trưng bày của Thanh Niên ẢNH: L.Q.P

Ông Hồ Quang Lợi, nguyên Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, trao đổi nghiệp vụ với cán bộ, phóng viên Báo Thanh Niên ẢNH: L.Q.P

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng (thứ ba từ phải sang) cùng lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí thăm gian trưng bày của Báo Thanh Niên ẢNH: L.Q.P

Phóng viên Báo và Phát thanh truyền hình Hải Phòng phỏng vấn nhà báo Bùi Quang Duẩn, Phó tổng thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên tại gian trưng bày ẢNH: L.Q.P





Báo và Phát thanh truyền hình Hà Nội ghi hình tại gian trưng bày của Báo Thanh Niên ẢNH: L.Q.P

Bạn đọc hào hứng check-in tại gian trưng bày với hình ảnh hoa phượng đặc trưng cho TP.Hải Phòng của Báo Thanh Niên ẢNH: L.Q.P

Chân dung ký họa được tặng cho khách thăm gian trưng bày Báo Thanh Niên ẢNH: L.Q.P

Đã có hàng trăm lượt khách thăm gian trưng bày của Báo Thanh Niên ẢNH: L.Q.P

Bạn đọc TP.Hải Phòng thăm gian trưng bày ẢNH: L.Q.P

Hai chiến sĩ hải quân của Vùng 1 Hải quân thăm gian trưng bày và nhận ấn phẩm của Báo Thanh Niên ẢNH: L.Q.P







