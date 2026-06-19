Gian trưng bày của Báo Thanh Niên gây ấn tượng tại Hội Báo toàn quốc

Chiều 19.6, tại Trung tâm hội nghị, biểu diễn TP.Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc năm 2026 đã khai mạc với chủ đề 'Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới'.
Tham gia Hội Báo, gian trưng bày của Báo Thanh Niên đã mang đến những hình ảnh trẻ trung, tươi mới của một tờ báo dành cho giới trẻ với những ấn phẩm đặc sắc, những clip phản ánh các hoạt động phong phú của Thanh Niên sau mặt báo, thông qua các phương tiện hiện đại như màn hình cảm ứng, màn hình LED…
Cũng tại gian trưng bày, Thanh Niên đã gây ấn tượng với bạn đọc và công chúng bằng các không gian check-in, góc ký họa chân dung… và được hưởng ứng một cách thích thú.
Trong buổi chiều 19.6, đã có hàng trăm quan khách là lãnh đạo các cấp, đồng nghiệp, bạn đọc đã đến thăm, trao đổi nghiệp vụ và chia vui với Báo Thanh Niên.
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