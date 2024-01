Báo Thanh Niên đạt giải A Giải báo chí về ngành cao su Việt Nam năm 2023

Giải báo chí viết về ngành cao su Việt Nam lần 3 - năm 2023 là giải báo chí do Hội Nhà báo TP.HCM và Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) tổ chức và chủ trì tổng kết, trao thưởng chiều 26.1.

Ban tổ chức đã nhận 120 tác phẩm dự thi. Qua chấm giải, ban tổ chức chọn ra 38 tác phẩm đạt giải (5 giải A, 7 giải B, 7 giải C và 19 giải khuyến khích). Trong đó, Báo Thanh Niên đạt 1 giải A và 1 giải B.

Tác giả Đình Phú (bên phải ngoài cùng) đại diện nhận giải A Giải báo chí về ngành cao su Việt Nam năm 2023 PHẠM THU NGÂN



Cụ thể, loạt phóng sự 8 kỳ Hành trình cao su Việt ở Campuchia của tác giả Đình Phú, Hạnh Viên đã vinh dự nhận giải A; phóng sự truyền hình của Báo Thanh Niên - Xanh hóa vùng biên: 15 năm 'vàng trắng' xứ chùa Tháp (tác giả Lê Nam) nhận giải B Giải báo chí về ngành cao su Việt Nam năm 2023.

Ban tổ chức cũng tiếp tục phát động Giải báo chí viết về ngành cao su lần thứ 4 - năm 2024, với chủ đề "Cao su Việt Nam - 95 năm đồng hành cùng đất nước". Năm 2024 là dịp kỷ niệm 127 năm cây cao su có mặt tại Việt Nam (1897 - 2024) và 95 năm ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam (28.10.1929 - 28.10.2024).

Chúc mừng các tác giả đạt giải A Giải báo chí viết về ngành cao su Việt Nam lần 3 - năm 2023 BTC

VRG tiếp tục phát triển bền vững 3 trụ cột



Tại buổi trao giải báo chí, ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc VRG, gửi lời cảm ơn các cơ quan báo đài trong thời gian qua đã luôn đồng hành, hỗ trợ truyền thông những kết quả nổi bật của ngành cao su. Ông Hưng kỳ vọng các cơ quan báo đài sẽ tiếp tục đồng hành cùng đơn vị để hướng đến sự phát triển bền vững.

Năm 2023, sản lượng cao su khai thác ước đạt 445.000 tấn (vượt 4,7% kế hoạch), tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 24.485 tỉ đồng (đạt 101% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 4.015 tỉ đồng, nộp ngân sách 4.200 tỉ đồng.

Riêng Công ty mẹ - Tập đoàn, doanh thu và lợi nhuận trước thuế ước lần lượt là 3.872 tỉ đồng và 1.405 tỉ đồng, so với kế hoạch đạt 102,1% và 100,7%; dự kiến nộp ngân sách đạt 100,7 - 102,8% kế hoạch năm 2023.

Ngoài ra, các đơn vị thành viên VRG trong năm qua duy trì việc làm ổn định cho hơn 83.000 người lao động với mức thu nhập bình quân 8,24 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2024, VRG đặt mục tiêu doanh thu và thu nhập khác đạt 24.999 tỉ đồng (cao hơn 2,1% so với năm 2023), lợi nhuận trước thuế 4.104 tỉ đồng (cao hơn 2,2% so với năm 2023), lợi nhuận sau thuế 3.437 tỉ đồng (cao hơn 0,9% so với năm 2023).

Riêng Công ty mẹ - Tập đoàn, phấn đấu doanh thu 3.988 tỉ đồng (cao hơn 3% so với năm 2023), lợi nhuận trước thuế 1.454 tỉ đồng (cao hơn 3,5% so với năm 2023), lợi nhuận trước thuế 1.454 tỉ đồng (cao hơn 3,5% so với năm 2023).

Xanh hóa vùng Biên: 15 năm ‘vàng trắng’ xứ Chùa Tháp

VRG tiếp tục phát triển bền vững trên nền tảng 3 trụ cột phát triển kinh tế - bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội. VRG tiếp tục thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn 2050.