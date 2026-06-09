Báo Thanh Niên đoạt 2 giải báo chí Phật giáo toàn quốc năm 2025

Ngày 9.6, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ trao giải báo chí Phật giáo toàn quốc năm 2025. Dự buổi lễ có hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; ông Triệu Tài Vinh, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, cùng lãnh đạo các ban, ngành.

Tác giả Vũ Phượng nhận giải C từ ban tổ chức ẢNH: ĐÌNH HUY

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 37 giải cho 104 tác giả và nhóm tác giả thuộc 28 cơ quan báo chí. Trong đó, loại hình báo in - báo điện tử có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 11 giải khuyến khích. Loại hình phát thanh - truyền hình có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 6 giải khuyến khích. Loại hình ảnh báo chí có 1 giải nhì, 1 giải ba và 5 giải khuyến khích...

Báo Thanh Niên có 2 tác phẩm được trao giải gồm: "Chữ hiếu trong Phật giáo: Từ đại lễ Vu lan đến hành động tỉnh thức mỗi ngày" của tác giả Vũ Phượng đoạt giải C thể loại báo in - báo điện tử; "Xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức lần được cung rước về Việt Nam Quốc Tự" của nhóm tác giả Vũ Phượng, Độc Lập, Nhật Thịnh, Nguyễn Anh đoạt giải khuyến khích thể loại ảnh báo chí.

Tác giả Nguyễn Anh (thứ 2 từ trái qua) đại diện nhóm tác giả nhận giải khuyến khích từ ban tổ chức ẢNH: ĐÌNH HUY

Cũng tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao giải đặc biệt cho chuyên đề 20 bài "Dấu ấn Phật giáo đồng hành cùng dân tộc" của nhóm tác giả Báo Công an TP.HCM, nay là chuyên trang của Báo Công an Nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, hòa thượng Thích Gia Quang, Phó chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Thông tin, truyền thông T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết giải báo chí Phật giáo là nơi tôn vinh các tác phẩm xuất sắc, khẳng định vai trò của truyền thông như một nhịp cầu kết nối giữa chính pháp với đời sống, giữa giá trị tinh thần với khát vọng xây dựng cộng đồng xã hội nhân ái, tỉnh thức và bền vững.

Giải báo chí Phật giáo năm 2025 đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo và các cộng tác viên, nhà văn, nhà khoa học, nhà nghiên cứu về đề tài Phật giáo trên khắp mọi miền đất nước.

Hòa thượng Thích Gia Quang phát biểu tại lễ trao giải ẢNH: ĐÌNH HUY

Ban tổ chức đã nhận được 948 tác phẩm hợp lệ thuộc nhiều loại hình báo chí, trong đó có 669 tác phẩm báo in và báo điện tử, 135 tác phẩm phát thanh - truyền hình và 144 tác phẩm ảnh báo chí.

"Điều đáng quý không chỉ nằm ở số lượng, mà còn ở chất lượng và chiều sâu tư tưởng của nhiều tác phẩm dự thi năm nay. Nhiều bài viết, phóng sự, tuyến đề tài cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, công phu; phản ánh sinh động đời sống Phật giáo cũng như những vấn đề xã hội dưới góc nhìn nhân văn, tỉnh thức và giàu tinh thần phụng sự. Qua đó, góp phần định hướng nhận thức, khơi dậy các giá trị đạo đức tôn giáo, đạo đức nhân văn - nhân bản Phật giáo và tinh thần trách nhiệm xã hội", hòa thượng Thích Gia Quang nói.

Cũng theo hòa thượng Thích Gia Quang, lễ trao giải báo chí Phật giáo năm nay có ý nghĩa sâu sắc khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời hướng tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào tháng 11.2026.

"Những dấu mốc ấy nhắc chúng ta rằng báo chí không chỉ là phương tiện truyền tải thông tin, mà còn là lực lượng gìn giữ nền tảng đạo đức, bảo vệ sự thật, khơi dậy khát vọng hướng thiện và góp phần nuôi dưỡng đời sống tinh thần của xã hội", hòa thượng Thích Gia Quang nhấn mạnh.