Báo Thanh Niên đoạt giải khuyến khích Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ trao giải. Cùng dự có Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Lê Hoài Trung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự lễ trao giải THẢO PHẠM

Tại kỳ giải thưởng lần thứ IX, ban tổ chức đã nhận được 1.456 tác phẩm, sản phẩm gửi tham gia, tăng 30% so với kỳ giải thưởng trước. Số lượng các tác phẩm tăng thêm tập trung chủ yếu tại các hạng mục sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại; báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng nước ngoài; truyền hình; ảnh; video clip. Năm nay, hạng mục báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng Việt và tiếng nước ngoài vẫn dẫn đầu về số lượng các tác phẩm, sản phẩm tham gia.

Căn cứ thể lệ giải thưởng, qua 2 vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng giải thưởng chọn ra 110 tác phẩm, sản phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó, có 8 giải nhất, 22 giải nhì, 30 giải ba, 50 giải khuyến khích.

Báo Thanh Niên đoạt giải khuyến khích ở hạng mục báo in với tác phẩm Việt Nam khẳng định trên trường quốc tế giữa nhiều thách thức toàn cầu của nhà báo Ngô Minh Trí, Thư ký Tòa soạn kiêm Trưởng ban Quốc tế Báo Thanh Niên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX THẢO PHẠM

Phát biểu tại lễ trao giải thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp tích cực của công tác thông tin đối ngoại nói chung và đội ngũ những người làm thông tin đối ngoại nói riêng vào những kết quả quan trọng của đất nước sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, góp phần củng cố, nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Đảng và đất nước ta trên trường quốc tế.

"Trong 110 tác phẩm được lựa chọn vinh danh ngày hôm nay thực sự là những tác phẩm nổi bật, mang tính lan tỏa cao, là sản phẩm đong đầy tâm huyết, trách nhiệm và tình cảm đối với đất nước Việt Nam", Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng đề nghị các lực lượng thông tin đối ngoại cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ: nâng cao nhận thức về vai trò của công tác đối ngoại và thông tin đối ngoại gắn với việc triển khai hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Không ngừng đổi mới, sáng tạo về phương thức thông tin đối ngoại, xác định đây là nhiệm vụ then chốt nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại. Đồng thời, kêu gọi sự hỗ trợ, ủng hộ của các nước để góp phần làm nên một Việt Nam tỏa sáng trong lòng bạn bè quốc tế; cùng nhau vượt qua những thách thức chung của các dân tộc và của toàn cầu, của nhân loại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải nhất cho các tác giả THẢO PHẠM

Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam. Qua đó, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, kết hợp sức mạnh bên trong và bên ngoài, sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.

"Chúng ta phải kể những câu chuyện phù hợp, hấp dẫn, thu hút về Việt Nam để thế giới hiểu, yêu mến, ủng hộ Việt Nam; phải tìm ra con đường nhanh chóng, hiệu quả để đưa các thông điệp của Việt Nam ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế" , Thủ tướng khẳng định.

Tích cực, chủ động tìm kiếm các giải pháp đầu tư nguồn lực cho công tác thông tin đối ngoại. Thủ tướng nhấn mạnh, mỗi một người dân là một vị đại sứ trong công tác thông tin đối ngoại, đồng thời phải tranh thủ, phát huy được sự sáng tạo, nhiệt huyết của giới trẻ trong công tác thông tin đối ngoại.

Kịp thời ngăn chặn, gỡ bỏ; đấu tranh, phản bác hiệu quả thông tin xấu, độc, phản cảm, chống phá Đảng và Nhà nước. Kết hợp hài hòa giữa "xây" và "chống", trong đó lấy "xây" là chủ đạo.