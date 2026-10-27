Báo Thanh Niên nhận giấy khen về thực hiện tốt chính sách thuế

Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng thuế TP.HCM cho biết nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, Thuế TP.HCM tổ chức trao tặng giấy khen của Cục Thuế cho 100 doanh nghiệp và giấy khen của Thuế TP.HCM cho 258 doanh nghiệp, đây là những doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho gần 500.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn TP.HCM đã chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2025.

Báo Thanh Niên nhận giấy khen thực hiện tốt chính sách thuế ẢNH: THANH XUÂN

Năm 2025 là năm đầy thách thức về kinh tế và địa chính trị toàn cầu (xung đột vũ trang tại Trung Đông; chiến tranh giữa Nga và Ukraine kéo dài; sự dịch chuyển quyền lực kinh tế toàn cầu; thiên tai, biến đổi khí hậu…). Quốc hội, Chính phủ đã liên tục ban hành các cơ chế, chính sách tài chính nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó chính sách thuế như Nghị định về gia hạn nộp thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Nghị định giảm thuế giá trị gia tăng, tiền thuê đất và Nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu... Đây cũng là thời điểm toàn hệ thống chính trị vừa thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng vừa triển khai sắp xếp lại đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Dù vậy, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 đạt trên 620.000 tỉ đồng, vượt 23,5% dự toán Chính phủ, 18,2% dự toán Hội đồng nhân dân TP giao, tăng 21,4% so với cùng kỳ. Cơ cấu thu tiếp tục có chuyển biến theo hướng bền vững. Thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2026 bám sát kế hoạch, mục tiêu đề ra, với số thu thực hiện 538.079 tỉ, đạt 85,8% dự toán Chính phủ, tăng 20% so với cùng kỳ. Trong đó, số thu từ các khu vực kinh tế thực hiện khoảng 305.000 tỉ đồng, đạt 95% dự toán.

"Trong thời gian tới, Thuế TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại định kỳ với doanh nghiệp, người nộp thuế; kịp thời tham mưu, kiến nghị điều chỉnh các quy định chưa phù hợp với thực tiễn nhằm xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, công bằng và minh bạch", ông Đoàn Minh Dũng cho hay.





