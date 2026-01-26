Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn đọc

Báo Thanh Niên tiếp sức học sinh khó khăn miền Trung

Mạnh Cường - Phạm Anh
26/01/2026 07:50 GMT+7

Báo Thanh Niên vừa phối hợp các đơn vị đồng hành tổ chức chuỗi hoạt động trao học bổng Nguyễn Thái Bình và quà tết tại TP.Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Những suất học bổng giá trị đã kịp thời đến tay những học sinh nghèo, mồ côi và bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, giúp các em viết tiếp ước mơ đến trường.

Ấm lòng vùng cao Nam Trà My

Trong tháng 10 và 11.2025, dải đất miền Trung liên tiếp hứng chịu những đợt thiên tai khắc nghiệt. Tại xã vùng cao Nam Trà My (TP.Đà Nẵng), cuộc sống của người dân vốn đã khó khăn nay càng thêm chồng chất nỗi lo khi bão lũ đi qua. Thấu hiểu những mất mát đó, ngày 23.1 vừa qua, Báo Thanh Niên phối hợp Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức chương trình trao học bổng Nguyễn Thái Bìnhquà tết cho học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại đây.

Báo Thanh Niên tiếp sức học sinh khó khăn miền Trung - Ảnh 1.

Anh Lê Kim Thường, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội TP.Đà Nẵng, trao học bổng cho các em học sinh

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tại chương trình, Báo Thanh Niên đã trao 2 suất học bổng Nguyễn Thái Bình, mỗi suất trị giá 25 triệu đồng, cho em Hồ Thị Kim Thoa - học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Vừ A Dính, và em Hồ Thị Ngọc Huyền - học sinh Trường THCS Trà Mai. Đây là hai gương mặt tiêu biểu cho tinh thần vượt khó, dù hoàn cảnh gia đình đặc biệt ngặt nghèo nhưng các em luôn giữ vững thành tích học tập tốt. Bên cạnh đó, thông qua nhịp cầu nhân ái của Báo Thanh Niên, Công ty Quảng cáo Lê Nguyễn cũng trao 5 suất học bổng (mỗi suất 2 triệu đồng) nhằm tiếp thêm nghị lực cho các học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn.

Xúc động khi nhận học bổng, em Hồ Thị Ngọc Huyền cho biết gia đình bị ảnh hưởng nặng nề sau đợt mưa lũ vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11.2025. "Đã có lúc gia đình quá khó khăn, em nghĩ mình phải nghỉ học giữa chừng. Nhận được suất học bổng này, em như có thêm một cuộc đời mới. Em hứa sẽ học thật tốt để không phụ lòng các cô chú đã quan tâm, giúp đỡ", Ngọc Huyền chia sẻ.

Báo Thanh Niên tiếp sức học sinh khó khăn miền Trung - Ảnh 2.

Hai suất học bổng Nguyễn Thái Bình (mỗi suất 25 triệu đồng) được trao cho Ngọc Huyền và Kim Thoa

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Vừ A Dính, khẳng định những suất học bổng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là luồng gió ấm tinh thần, giúp học sinh vùng cao thêm niềm tin để bám lớp, bám trường.

Điểm tựa cho học trò mồ côi

Cùng ngày, tại xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), đại diện Báo Thanh Niên đến thăm và trao suất học bổng Nguyễn Thái Bình trị giá 50 triệu đồng cho em Trần Thiên Ân, học sinh lớp 11B3 Trường THPT Bình Sơn. Hoàn cảnh của Thiên Ân khiến nhiều người xót xa. Em không có cha, mẹ mất do căn bệnh ung thư não quái ác khi em mới 18 tháng tuổi. Suốt nhiều năm qua, Ân lớn lên trong vòng tay của ông bà ngoại.

Báo Thanh Niên tiếp sức học sinh khó khăn miền Trung - Ảnh 3.

Nhà báo Phạm Anh (thứ 3, từ trái qua) - Văn phòng Duyên hải miền Trung Báo Thanh Niên, trao học bổng Nguyễn Thái Bình trị giá 50 triệu đồng cho em Trần Thiên Ân

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ở tuổi 82, ông Trần Phú, ông ngoại Ân, vẫn gồng gánh lao động tự do để nuôi cháu ăn học. "Cháu tôi từ lúc sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi. Suất học bổng này là nguồn động viên quá lớn, giúp gia đình vơi bớt nỗi lo học phí và nuôi dưỡng ước mơ cho cháu sau này. Chúng tôi thật sự biết ơn Báo Thanh Niên", ông Phú xúc động nói. Cô giáo Võ Thị Lý, chủ nhiệm lớp 11B3, bày tỏ hy vọng với 50 triệu đồng này, em Trần Thiên Ân có thể yên tâm học tập, viết tiếp tương lai và sau này trở thành người có ích, lan tỏa tinh thần nhân ái cho cộng đồng.

Anh Lê Kim Thường, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội TP.Đà Nẵng, cho hay nhiều năm qua Thành đoàn Đà Nẵng luôn đồng hành với Báo Thanh Niên trong các hoạt động an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những phần học bổng và quà tết hôm nay sẽ góp phần giúp các em ổn định cuộc sống, yên tâm học tập và vươn lên trong tương lai. "Chương trình trao học bổng là hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm của Báo Thanh Niên và các đơn vị đồng hành đối với học sinh nghèo vùng cao, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, giúp các em ổn định cuộc sống và tin tưởng vào tương lai tươi sáng hơn", anh Thường nhấn mạnh.

