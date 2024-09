Báo Thanh Niên tiếp tục cứu trợ tại Lào Cai, Cao Bằng

Chia sẻ nỗi buồn với người dân Nậm Lúc

Điểm đến đầu tiên của đoàn công tác là Trường mầm non Nậm Lúc. Tại đây, đoàn đã trao hỗ trợ 20 suất quà, mỗi suất 5 triệu đồng cho 20 gia đình học sinh có nhà bị sạt lở hoàn toàn. Cạnh đó, đoàn cũng trao cho Trường mầm non Nậm Lúc 25 triệu đồng để hỗ trợ mua bàn ghế cho các em.

Nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên (bìa phải), cùng đoàn công tác trao quà hỗ trợ Trường mầm non Nậm Lúc ẢNH: NGUYỄN ANH

Ngoài những suất quà trên, đoàn công tác cũng trao tặng 50 suất bánh trung thu, 20 suất văn phòng phẩm; 30 thùng sữa tươi, 3 thùng sữa đặc, 11 thùng bánh, 11 thùng xúc xích, 5 thùng thịt heo hộp... cho các em học sinh trong trường.

Xúc động trước tình cảm của đoàn công tác, bà Trịnh Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường mầm non Nậm Lúc, thay mặt cho tập thể cán bộ, giáo viên và gia đình 272 học sinh, cảm ơn Báo Thanh Niên và các nhà tài trợ đã kết nối, tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường và những gia đình học sinh bị thiệt hại do chịu ảnh hưởng của bão số 3. Đây là những món quà hết sức quý giá được trao tặng bà con và nhà trường ngay lúc này.

Bà Trịnh Thị Nhung chia sẻ, bà chuyển về Trường mầm non Nậm Lúc công tác đã 10 năm nay, dù không phải là người địa phương nhưng bà luôn coi đây là quê hương thứ 2 của mình. Chính vì vậy, khi chứng kiến cảnh các gia đình, người thân của những học sinh trong trường bị ảnh hưởng nhà cửa, thậm chí mất đi tính mạng, bà rất xót xa và không cầm nổi nước mắt.

"Khi nghe thông tin thôn Nậm Tông xảy ra sạt lở, tôi đã đến trạm cứu hộ để nghe ngóng tình hình và biết có 3 học sinh trong trường bị thương, nhà bị sập hoàn toàn. Trong 3 em thì có 1 em bị nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai", bà Nhung nói và cho hay, ngoài ra có một em ở thôn Nậm Nhù nhà bị sập hoàn toàn do sạt lở, em khác ở Nậm Kha có bố mất tại thủy điện Nậm Lúc cũng do sạt lở đất.

Nhà báo Trần Việt Hưng (bìa phải) trao quà hỗ trợ cho người dân thôn Nậm Tông bị thiệt hại trong vụ sạt lở ẢNH: NGUYỄN ANH

Bà Trịnh Thị Nhung cho biết thêm, đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3 vừa qua khiến điểm trường mầm non chính và nhiều điểm trường bị hư hỏng do sạt lở đất. Hiện nhiều điểm trường vẫn bị cô lập, giáo viên phải đi bộ vào để dọn dẹp.

Điểm đến tiếp theo của đoàn công tác là thôn Nậm Tông (xã Nậm Lúc), nơi đây đã diễn ra vụ sạt lở đất kinh hoàng, cướp đi sinh mạng của 13 người, 5 người vẫn còn đang mất tích.

Tại thôn Nậm Tông, đoàn công tác đã trao 9 suất quà, mỗi suất 10 triệu đồng cho 9 hộ dân bị thiệt hại về người và tài sản. Riêng trường hợp thương tâm nhất là hộ gia đình anh Lý Seo Đe, an ninh cơ sở của thôn, 29 tuổi, đã bị vùi lấp cùng với 5 người thân trong gia đình. Đoàn công tác đã trao 50 triệu cho con anh Đe, người may mắn thoát chết khi cùng ông nội đi làm nương.

Sau khi trao quà hỗ trợ, nhà báo Trần Việt Hưng đã gửi lời chia buồn, động viên đến 10 hộ gia đình. Nhà báo Việt Hưng mong rằng, người dân sẽ cố gắng vượt qua đau thương này để ổn định cuộc sống. Báo Thanh Niên sẽ luôn đồng hành và phối hợp cùng chính quyền, Công an xã Nậm Lúc hỗ trợ hết sức để bà con ổn định cuộc sống.

Khoản tiền lớn và đến với người dân nhanh nhất

Cũng trong ngày 17.9, tại Cao Bằng, Báo Thanh Niên phối hợp Tỉnh đoàn Cao Bằng trao quà hỗ trợ các gia đình nạn nhân bão lũ.

Anh Chảo Tòn Dắt nhận 2 khoản hỗ trợ của bạn đọc Báo Thanh Niên cho bố và mẹ, cùng bị tử nạn trong vụ sạt lở đất sáng 9.9 ẢNH: MAI THANH HẢI

Tại huyện miền núi Bảo Lâm (Cao Bằng), số tiền 140 triệu đồng hỗ trợ của Báo Thanh Niên được gửi tới thân nhân của 10 bà con tử nạn trong vụ sạt lở đất kinh hoàng sáng 9.9 tại xã Ca Thành (H.Nguyên Bình).

Tại xã Vĩnh Quang (H.Bảo Lâm), anh Chảo Tòn Dắt nhận số tiền 25 triệu đồng. Anh Dắt kể lại, bố anh là Chảo Sềnh Mình tử nạn cùng với mẹ là Chảo Thị Phẩy. Hiện tại mới tìm thấy thi thể của mẹ, còn bố anh Dắt vẫn đang được tìm kiếm.

Trong số 10 nạn nhân ở H.Bảo Lâm gặp nạn sáng 9.9 tại xã Ca Thành (H.Nguyên Bình) thì xóm Phiêng Rù (xã Vĩnh Quang) có tới 8 người. Đây là những người có quan hệ thân tộc, cùng rủ nhau sang H.Tràng Định (Lạng Sơn) làm thuê cho các chủ khai thác rừng trồng.

Anh Chảo Sềnh Nần (44 tuổi, ở xóm Phiêng Rù) kể lại, đầu tháng 9 năm nay, gần 20 người dân trong xóm rủ nhau sang Lạng Sơn làm thuê. Khi cơn bão số 3 đổ bộ vào vùng biển Bắc bộ, gây mưa to dài ngày ở vùng núi Lạng Sơn, người dân không thể làm ăn gì được, nên rủ nhau về quê Bảo Lâm (Cao Bằng). Nhóm anh Chảo Sềnh Nần có 5 người, thì 2 người cương quyết chạy xe máy cùng nhóm làm việc khu vực lân cận, chiều 8.9 tới khu vực sạt lở trên QL34 (xã Ca Thành, H.Nguyên Bình), không đi được, phải dừng lại qua đêm chờ đường thông và bị sạt lở đất. Hai người trong nhóm của anh Nần bị tử nạn là Đặng Chòi Quyên và Chảo Tòn San cùng ở xóm Phiêng Rù, xã Vĩnh Quang, H.Bảo Lâm.

Sau hành trình cùng PV Báo Thanh Niên trao các phần tiền hỗ trợ nạn nhân trong huyện, chị Nông Thị Lan, Bí thư Huyện đoàn Bảo Lâm, đã xúc động chia sẻ: "Đây là khoản tiền lớn nhất, nhanh nhất đến với các gia đình nạn nhân. Lãnh đạo huyện, xã sẽ vận động các hộ gia đình sử dụng vào các khoản chi thiết thực, nhằm ổn định cuộc sống...".

Số tiền Báo Thanh Niên trao tận tay 10 gia đình nạn nhân ở H.Bảo Lâm (Cao Bằng) là 140 triệu đồng, trong đó 120 triệu đồng cho 8 gia đình tử nạn đã tìm thấy thi hài (15 triệu đồng/gia đình nạn nhân) và 20 triệu đồng cho 2 gia đình có người thân bị mất tích, chưa tìm thấy thi hài.

Cùng ngày, PV Thanh Niên đã thăm điểm Trường mầm non Pác Rà (xã Lý Bôn, H.Bảo Lâm) bị sạt lở lớp học, phải di chuyển đến địa điểm tạm, và tặng số tiền 8 triệu đồng để các cô giáo mua một số trang thiết bị (đường ống dẫn nước, quạt điện…) phục vụ việc dạy và học.