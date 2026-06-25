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Kinh tế Chính sách - Phát triển

Báo Thanh Niên tổ chức Hội thảo 'Chuyển đổi xanh, cần gì để tăng tốc?'

Thanh Niên
Thanh Niên
Lúc 8 giờ 30 phút sáng mai, thứ sáu (26.6), tại hội trường tòa soạn, Báo Thanh Niên sẽ tổ chức Hội thảo 'Chuyển đổi xanh, cần gì để tăng tốc?'. Hội thảo có sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, chuyên gia kinh tế - môi trường, đặc biệt là các doanh nghiệp đã và đang triển khai các dự án năng lượng tái tạo, mô hình kinh tế xanh...

Diễn ra ngay trong bối cảnh đợt nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng, Hội thảo của Báo Thanh Niên dành riêng một phần để nói về chủ đề đầu tư năng lượng tái tạo, giữa chủ trương và thực tế còn nhiều vướng mắc; các giải pháp để thắp sáng hàng triệu mái nhà, văn phòng công sở... theo yêu cầu của Chính phủ và để giảm tải cho ngành điện. Với sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đại diện các tổng công ty điện phía nam, nơi có lợi thế và đang thúc đẩy mạnh mẽ điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu... 

Hội thảo cũng dành một thời lượng quan trọng cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nông nghiệp chia sẻ khó khăn cũng như kinh nghiệm khi thực hiện chuyển đổi xanh, tấm vé bắt buộc trong sân chơi mới hiện nay. 

Thực tế, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà là xu thế tất yếu. 

Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng xác định: Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đối số, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn là động lực tăng trưởng mới. Cùng với đó, Nghị quyết 68 cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 2 triệu doanh nghiệp, ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; kinh tế tư nhân đóng góp 55 - 58% GDP.

Những mục tiêu trên sẽ không thể đạt được với mô hình tăng trưởng cũ, dựa trên phát triển dựa vào thâm lạm tài nguyên, nhiên liệu... Đặc biệt, trong bối cảnh các hàng rào kỹ thuật về môi trường ngày càng nghiêm ngặt, cùng với cơ chế định giá carbon cứng được EU áp dụng từ năm nay. 

Đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang quyết liệt tăng trưởng cao 2 con số, chuyển đổi xanh là yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Báo Thanh Niên tổ chức Hội thảo 'Chuyển đổi xanh, cần gì để tăng tốc?'- Ảnh 1.

Nhiều rào cản trong chuyển đổi xanh cần được tháo gỡ

ẢNH: NG.NG

Tuy vậy, trong thực tế, quá trình chuyển đổi xanh đang có dấu hiệu chững lại do một số rào cản về tài chính, khả năng, chính sách, thậm chí cả tư duy...

Làm thể nào để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi xanh theo kịp với yêu cầu thời đại? Việc thay đổi mô hình tăng trưởng cũ, công nghệ cũ, đẩy mạnh chuyển đổi phát triển xanh với các tiêu chuẩn mới về phát thải quản trị môi trường, hiệu quả năng lượng đang gặp những khó khăn gì? Những thách thức nào mà doanh nghiệp đang gặp phải trong quá trình chuyển đổi?...

Trước các yêu cầu cấp bách và để trả lời các câu hỏi trên, cũng như tìm ra giải pháp nhằm đẩy nhanh công cuộc chuyển đổi xanh tại Việt Nam, Báo Thanh Niên sẽ tổ chức Hội thảo "Chuyển đổi xanh, cần gì để tăng tốc?" vào ngày 26.6.2026. 

Hội thảo được trực tiếp trên các nền tảng của Báo Thanh Niên.

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