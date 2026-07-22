Báo Thanh Niên trao hỗ trợ gia đình nạn nhân lũ quét tại Lai Châu

Hơn 4 ngày trôi qua, không khí tang thương vẫn bao trùm căn nhà của anh Nguyễn Thanh Hải (35 tuổi, trú bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu). Người đàn ông vừa thoát chết trong gang tấc giờ phải đối diện nỗi đau không gì bù đắp nổi khi cùng lúc mất đi vợ và hai con nhỏ.

PV Báo Thanh Niên và chị Nông Thị Đường, Phó chủ tịch MTTQ, Bí thư Đoàn xã Mường Than, trao hỗ trợ gia đình anh Hà Văn Quang ẢNH: LONG QUYỀN

Trò chuyện với chúng tôi, anh Hải cho biết khoảnh khắc cuối cùng bên vợ con khi cơn lũ ập về sáng 17.7 là những phút giây "không bao giờ quên được". Lúc đó, cả nhà anh chỉ biết ôm chặt lấy nhau, cùng đứng trụ ở góc tường. Chỉ ít phút sau, dòng nước lũ nuốt chửng mọi thứ trước mặt, kéo sập bức tường nhà, đè lên 4 người và đẩy tất cả xuống dòng nước đục ngầu. Lúc ngã xuống, anh Hải vẫn nghe rõ tiếng vợ hét lên gọi anh cứu người con trai út trong tuyệt vọng: "Anh ơi cứu Trường với!". "Tôi đã cố vươn tay ra, gọi "Trường ơi!", nhưng dòng nước xiết quá, cuốn tôi đi nhanh đến mức không kịp với được ai cả", anh Hải xót xa nhớ lại. Nhận số tiền hỗ trợ của bạn đọc Báo Thanh Niên, anh Hải rất xúc động và nghẹn ngào.

Chỉ mong tìm được mẹ

Cũng tương tự hoàn cảnh của anh Hải, chị Bàn Thị Liều những ngày qua đã khóc cạn nước mắt để tiễn đưa con gái Bàn Thị Lai (10 tuổi). Khi cơn lũ ập đến, cháu Lai không kịp chạy ra ngoài, thi thể cháu được tìm thấy ngay trong căn nhà của gia đình.

Trao hỗ trợ chị Bàn Thị Liều ẢNH: LONG QUYỀN

Chị Liều kể sáng 17.7, khi vợ chồng chị đang làm thuê ở xã Mường Tè, cách nhà hơn 200 km, điện thoại bất ngờ đổ chuông. Đầu dây bên kia là con gái nói vội: "Mẹ ơi, nước lũ to lắm. Lũ sắp đến nhà rồi, ngập đến nhà rồi'". Rồi điện thoại vụt tắt, chị gọi lại không biết bao nhiêu lần nhưng không liên lạc được nữa. Biết chuyện chẳng lành, vợ chồng chị tức tốc bắt xe trở về nhưng mưa lớn, sạt lở khiến hành trình kéo dài gần một ngày. Khi vào được bản, ngôi nhà đã bị lũ cuốn sạch. Thi thể cháu Lai được gia đình tìm thấy vào sáng 18.7.

Trao hỗ trợ anh Nguyễn Thanh Hải ẢNH: LONG QUYỀN

Nỗi đau mất người thân còn kéo dài hơn đối với những gia đình chưa tìm được người thân mất tích. "Tâm nguyện lớn nhất của tôi và gia đình lúc này là mong cơ quan chức năng sớm tìm thấy mẹ để đưa bà về nhà yên nghỉ, để bà nằm lại nơi lạnh lẽo thế này thì khổ quá", anh Hà Văn Quang (bản Chít, xã Mường Than) tâm sự. Anh Quang và bố may mắn thoát nạn khi nước rút, nhưng mẹ anh là bà Đỗ Thị Hoa (54 tuổi) vẫn mất tích. Nhiều ngày qua, gia đình đã huy động hàng chục người phối hợp lực lượng chức năng tìm kiếm suốt quãng đường khoảng 15 km nhưng đến nay vẫn chưa có tung tích.