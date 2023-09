Báo Thanh Niên trao thẻ BHYT cho lực lượng dân phòng ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 25.9, Văn phòng Báo Thanh Niên khu vực Đông Nam bộ đã trao 21 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho lực lượng dân phòng xã Bàu Chinh và xã Xà Bang (H.Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đại diện VP Báo Thanh Niên khu vực Đông Nam bộ trao thẻ BHYT cho lực lượng dân phòng xã Xà Bang T.V

Thiếu tá Phan Văn Huy, Trưởng Công an xã Bàu Chinh cho biết mặc dù những năm qua lực lượng công an chính quy được điều động về công tác ở cấp xã, nhưng để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, các địa phương vẫn huy động sự phối hợp, hỗ trợ của lực lượng dân phòng. Lực lượng dân phòng đã hỗ trợ rất nhiều trong công tác trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.

"Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn xã thì lực lượng dân phòng gần như là người đầu tiên có mặt bảo vệ hiện trường cho tới khi cơ quan chức năng đến xử lý. Lực lượng dân phòng cũng là người cuối cùng rời hiện trường. Thế nhưng ít ai biết lực lượng dân phòng gần như làm việc nhiều mà không có lương, chỉ có phụ cấp bồi dưỡng mỗi đêm", thiếu tá Huy chia sẻ.

Trong khi đó, lãnh đạo Công an xã Xà Bang cho biết mỗi thôn, ấp của địa phương có trên dưới 6 dân phòng làm nhiệm vụ, hỗ trợ lực lượng công an trong công tác trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm…

Theo thiếu tá Phan Văn Huy, mỗi dân phòng có điều kiện gia đình không giống nhau. Ở nhiều địa phương, lực lượng dân phòng có hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, trong khi BHYT thì họ phải tự mua. Có người còn gặp khó khăn khi mua BHYT.

"Lực lượng dân phòng rất cảm ơn Báo Thanh Niên cùng các nhà hảo tâm đã hỗ trợ, quan tâm, giúp đỡ cho lực lượng dân phòng địa phương có các thẻ BHYT. Đây là việc làm ý nghĩa để động viên cho lực lượng dân phòng", thiếu tá Huy nói.

Không chỉ trao thẻ BHYT, trong những năm qua, Văn phòng Báo Thanh Niên khu vực Đông Nam bộ còn vận động các nhà hảo tâm trao nhà tình thương, tặng xe đạp, thẻ BHYT cho học sinh nghèo trên địa bàn H.Châu Đức và các địa phương khác.