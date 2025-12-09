Báo Thanh Niên với trách nhiệm phát triển nguồn nhân lực truyền thông

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, phát biểu tại tọa đàm ảnh: độc lập

Vào 9 giờ sáng nay 9.12, Báo Thanh Niên tổ chức tọa đàm: "Đào tạo truyền thông từ Đổi mới đến Kỷ nguyên mới" tại Trung tâm Hội nghị White Palace Hoàng Văn Thụ (194 Hoàng Văn Thụ, P.Đức Nhuận, TP.HCM). Sự kiện thu hút sự quan tâm tham dự của nhiều lãnh đạo cơ quan ban ngành, lãnh đạo các trường ĐH, chuyên gia truyền thông, các doanh nghiệp, cán bộ giảng viên và sinh viên đến từ Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Trường ĐH Cửu Long, Trường ĐH Văn Lang...

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên phát hành số đầu tiên (3.1.1986-3.1.2026), tọa đàm là dịp để các trường ĐH có đào tạo về lĩnh vực báo chí, truyền thông cùng chia sẻ về định hướng đào tạo lĩnh vực truyền thông, các thành tựu, đổi mới, sáng tạo của đơn vị cũng như các khó khăn, kiến nghị.

Tọa đàm ''Đào tạo truyền thông từ Đổi mới đến Kỷ nguyên mới' của Báo Thanh Niên thu hút sự quan tâm của các cơ sở đào tạo và người học ảnh: độc lập

Kỷ nguyên số đã và đang làm thay đổi sâu sắc nhiều lĩnh vực, trong đó có báo chí và truyền thông

Phát biểu tại tọa đàm, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho rằng kỷ nguyên số đã và đang làm thay đổi sâu sắc nhiều lĩnh vực, trong đó có báo chí và truyền thông. Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, mạng xã hội và các nền tảng kỹ thuật số mới không chỉ làm thay đổi cách thức sản xuất, phân phối và tiêu thụ thông tin, mà còn đặt ra những yêu cầu hoàn toàn mới đối với công tác đào tạo nguồn lực báo chí, truyền thông trong các cơ sở giáo dục ĐH-CĐ. Quy mô đào tạo truyền thông đang ngày càng mở rộng ở nhiều trường, từ trường truyền thống đào tạo khối ngành khoa học xã hội đến trường đa ngành, từ trường công lập đến tư thục. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy công tác đào tạo báo chí - truyền thông còn đối diện nhiều thách thức.

Tọa Đàm về Đào tạo Truyền thông trong kỷ nguyên mới

Xuất phát là tờ báo in truyền thống, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn thông tin, sau 40 năm xây dựng và phát triển, Báo Thanh Niên ngày nay được biết đến là một trong 5 cơ quan báo chí chính thống đa kênh, đa nền tảng có lượng tin bài lan tỏa nhất Việt Nam. Bên cạnh số lượng độc giả trên 1,1 triệu người/ngày của báo in, theo số liệu được cập nhật đến đầu năm 2025, Báo Thanh Niên điện tử đạt gần 250 triệu lượt xem trang và sở hữu trên 33 triệu độc giả. Ở nền tảng mạng xã hội, Thanh Niên hiện được biết đến là tờ báo sở hữu mạng xã hội lớn nhất Việt Nam với trên 2,2 triệu lượt theo dõi trên fanpage Facebook; hơn 6,3 triệu lượt đăng ký với trên 6 tỉ lượt xem kênh YouTube; hơn 3,7 triệu người theo dõi, 85 triệu lượt yêu thích kênh TikTok; kênh Zalo có hơn 3,3 triệu lượt đăng ký và mới nhất là Zalo video.

Tọa đàm ''Đào tạo truyền thông từ Đổi mới đến Kỷ nguyên mới" thu hút sự quan tâm tham dự của nhiều lãnh đạo cơ quan ban ngành, lãnh đạo các trường ĐH, chuyên gia truyền thông, các doanh nghiệp, cán bộ giảng viên và sinh viên ảnh: độc lập

"Từ góc độ của một tòa soạn luôn tiên phong trong đổi mới, chúng tôi nhìn thấy những thách thức lớn đang tác động trực tiếp đến chất lượng nhân sự trong hoạt động báo chí và truyền thông. Để giải quyết những thách thức này, tôi tin rằng một trong những giải pháp quan trọng nằm ở sự hợp tác giữa nhà trường và người sử dụng lao động - trong đó có các cơ quan báo chí - truyền thông. Là một trong những cơ quan báo chí đi đầu, Báo Thanh Niên không chỉ tập trung vào việc sản xuất tin tức mà còn nhận thức sâu sắc về trách nhiệm phát triển nguồn nhân lực cho ngành. Không chỉ là một kênh truyền đạt thông tin, góp ý xây dựng chính sách giáo dục nước nhà, Báo Thanh Niên còn có nhiều chương trình và hoạt động trực tiếp góp phần vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo như: Tư vấn mùa thi, Tiếp sức mùa thi, học bổng Nguyễn Thái Bình, Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam…", Tổng biên tập Báo Thanh Niên nói thêm.

Cùng các trường ĐH đối tác chung tay tạo nên một hệ sinh thái đào tạo

Đặc biệt những năm gần đây, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết Báo Thanh Niên đã ký kết hợp tác với nhiều trường ĐH-CĐ và nội dung quan trọng được triển khai là hoạt động đào tạo truyền thông. Biến tòa soạn thành giảng đường, sinh viên truyền thông các trường ĐH được tham gia vào các lớp học thực chiến ngay tại Báo Thanh Niên, do đội ngũ người làm báo kinh nghiệm và uy tín đứng lớp. Và hôm nay, tọa đàm đã quy tụ đầy đủ các cơ sở hợp tác đào tạo truyền thông này, thêm một minh chứng thể hiện trách nhiệm phát triển nguồn nhân lực của tờ báo.

Tọa đàm nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên phát hành số đầu tiên (3.1.1986-3.1.2026) ảnhh: độc lập

Tại tọa đàm hôm nay, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn khẳng định: "Từ đổi mới đến kỷ nguyên mới" không chỉ là một chủ đề, mà còn là một lời tuyên bố về hành trình chúng ta cần phải thực hiện.

Nếu giai đoạn trước là đổi mới – là cuộc đấu tranh với chủ nghĩa lý lịch mà bây giờ nhắc lại chắc hẳn rất xa lạ với hầu hết các bạn sinh viên ngồi đây – câu chuyện từ năm 1987 (một năm sau khi Báo Thanh Niên ra đời), Báo Thanh Niên đã tạo ra một làn sóng dư luận mạnh mẽ góp phần thay đổi, cải cách chế độ tuyển sinh lỗi thời dựa trên sự phân biệt thành phần và chủ nghĩa lý lịch thông qua trường hợp cụ thể của sinh viên Nguyễn Mạnh Huy 3 lần đậu ĐH nhưng không được cho nhập học. Báo Thanh Niên đã đấu tranh để thay đổi chế độ tuyển sinh là trực tiếp mang lại công bằng cho hàng vạn thanh niên có hoàn cảnh lịch sử đặc thù và nghiệt ngã sau chiến tranh như Nguyễn Mạnh Huy có cơ hội được vào ĐH, đồng thời đây cũng là một đóng góp của báo thúc đẩy tiến trình của công cuộc Đổi mới.

Bày tỏ tại tọa đàm, người đứng đầu Báo Thanh Niên mong muốn được cùng các trường ĐH đối tác chung tay tạo nên một hệ sinh thái đào tạo đáp ứng được những thách thức mang tính nền tảng. Tọa đàm là cơ hội vàng để chúng ta - những người có trách nhiệm với tương lai ngành báo chí - truyền thông, cùng nhau kiến tạo những giải pháp.

"Chúng tôi kỳ vọng tọa đàm sẽ tạo ra các đối thoại học thuật sâu sắc, từ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực báo chí - truyền thông trong kỷ nguyên mới. Báo Thanh Niên cam kết sẽ là cầu nối vững chắc, là nơi thực hành tin cậy và là đối tác tiên phong trong công cuộc đổi mới đào tạo, giáo dục truyền thông", Tổng biên tập Báo Thanh Niên khẳng địnhh.

Lãnh đạo các trường ĐH, chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông, đại diện doanh nghiệp cũng chia sẻ ý kiến trong tọa đàm, gồm: Tiến sĩ Huỳnh Văn Thông, Trưởng bộ môn Truyền thông, khoa Báo chí và Truyền thông Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM);

Nhà báo-tiến sĩ Tạ Bích Loan, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, nhà sáng lập MEDIA AI LAB;

Tiến sĩ Đỗ Trọng Hợp, Phó trưởng khoa phụ trách khoa Công nghệ phần mềm, Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM);

Tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng thường trực, Trưởng khoa Quan hệ công chúng-Truyền thông Trường ĐH Văn Lang;

Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long;

Thạc sĩ Trần Thúy Trâm Quyên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng;

Tiến sĩ Lê Trung Đạo, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính-Marketing;

PGS-TS Vũ Quang Hào, Trưởng khoa Truyền thông sáng tạo, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành;

Nhà báo, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Mai, Phó trưởng ban Quốc tế Báo Thanh Niên ;

; Ông Nguyễn Khoa Mỹ, Chủ tịch Mạng lưới quan hệ công chúng Việt Nam (VNPR);

Ông Nguyễn Khoa Hồng Thành, CMO kiêm Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Tham dự tọa đàm có các khách mời đặc biệt: ông Phạm Quý Trọng, Phó vụ trưởng Vụ Địa phương 3-Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí-Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Tại tọa đàm, lãnh đạo và các chuyên gia tập trung chia sẻ những điểm mới, đột phá, sáng tạo của các cơ sở đào tạo về báo chí, truyền thông, quan hệ công chúng – đặc biệt trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển như hiện nay. Đồng thời, các ý kiến cũng nêu những khó khăn vướng mắc trong quy định, cơ chế, tuyển sinh, văn bằng trong đào tạo truyền thông; Những đề xuất kiến nghị để nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực với các bộ ngành, doanh nghiệp, truyền thông.

Một số tham luận tiêu biểu được trình bày tại tọa đàm: "Đào tạo truyền thông từ Đổi mới đến Kỷ nguyên mới" như: Đào tạo nhân lực ngành truyền thông – thách thức phía sau sự bùng nổ; Giảng dạy truyền thông trong thời đại AI: dạy gì và tại sao?; Hình thái của truyền thông trong thời đại mới; Làm thế nào để thực sự đưa AI vào đào tạo ngành truyền thông…