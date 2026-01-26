Bão tuyết khiến 1 triệu người mất điện, 10.000 chuyến bay bị hủy ở Mỹ

Một cơn bão mùa đông đã phủ băng tuyết làm tê liệt miền đông và nam nước Mỹ vào hôm 25.1. Dữ liệu cho thấy hơn 1 triệu khách hàng mất điện vào giữa buổi chiều và hơn 10.000 chuyến bay bị hủy.

Tuyết, mưa tuyết và nhiệt độ lạnh giá nguy hiểm quét qua 2/3 phía đông nước Mỹ, từ Denton (bang Texas) đến thành phố New York - nơi Thị trưởng Zohran Mamdani đã thông báo đóng cửa trường học và mở các trung tâm sưởi ấm.

Ông Mamdani thông báo: "Như chúng tôi đã thông báo sáng sớm nay, do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ngày mai sẽ là một ngày học từ xa. Sẽ không có hướng dẫn trực tiếp... Và tôi biết rằng điều này có thể làm một số học sinh thất vọng, vì vậy nếu các cháu có nhìn thấy chú, thì cứ thoải mái ném một quả cầu tuyết vào chú".

Chị Felix Velez đi dạo trong tuyết cùng con trai ở Denton, Texas, Mỹ ẢNH: REUTERS

Tại thủ đô Washington, tất cả các chuyến bay đi từ sân bay Ronald Reagan đã bị hủy và trẻ em đi trượt tuyết gần Điện Capitol của Mỹ.

"Chúng tôi sống gần đây và muốn cho bọn trẻ cơ hội chơi trong tuyết. Chúng tôi đã nghe nói cả tuần về thảm họa tuyết. Mọi người đều lo lắng, nhưng thành thật mà nói chúng tôi khá hào hứng", một người dân chia sẻ.

Theo Bộ An ninh Nội địa, quận Columbia và 17 tiểu bang đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về thời tiết vào ngày 24.1. Tổng thống Donald Trump cũng đã phê duyệt tuyên bố thảm họa liên bang cho một số tiểu bang, từ Louisiana đến Maryland.

PJM Interconnection, lưới điện khu vực lớn nhất của Mỹ phục vụ 67 triệu người ở phía đông và Trung Đại Tây Dương, cho biết mức tiêu thụ ngày 27.1 sẽ đạt đỉnh mùa đông trong lịch sử, mặc dù điều đó một phần có thể do nhu cầu ngày càng tăng của các trung tâm dữ liệu.