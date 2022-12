Bão tuyết lịch sử giáng khó khăn chồng chất xuống Buffalo

Những ngày qua, thành phố Buffalo (bang New York, Mỹ) chật vật vì cơn bão mùa đông lớn nhất trong lịch sử. Ít nhất 34 người đã chết do bão tuyết, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn đang làm việc trong điều kiện tuyết ngày càng dày và nhiệt độ dưới mức đóng băng, theo tờ The Guardian.

Làm việc hết công suất

Cảnh sát vẫn đang ráo riết kiểm tra các phương tiện trên đường xem có người kẹt bên trong hay không. Trong tình trạng quá nhiều xe bị bỏ lại, họ phải dùng băng keo màu vàng để phân loại các chiếc đã được kiểm tra.

Ông Mark Poloncarz điều hành hạt Erie, nói với CNN: “Chúng tôi đã tìm thấy rất nhiều thi thể. Các bệnh viện đã chật cứng và chúng tôi phải xem xét và xác định xem liệu có phải những người này chết vì bão tuyết hay không”.

Thị trưởng Buffalo, ông Byron Brown, nói với tờ New York Times: “Các nạn nhân đã được tìm thấy ở nhiều địa điểm khác nhau. Nhiều người mắc kẹt trong các phương tiện, những người khác được tìm thấy trên vỉa hè, gần các góc phố, một số khác trong các lớp tuyết”.

Trong số những trường hợp tử vong do bão tuyết, 3 người được phát hiện đã chết trong xe. Trong số các nạn nhân có cô Anndel Taylor (22 tuổi). Cô đã tử vong sau khi bị kẹt suốt 18 tiếng trong ô tô. Trong đoạn video cuối cùng gửi cho chị gái, cô Taylor đã hạ cửa sổ xe xuống, cho thấy một chiếc xe tải cũng bị mắc kẹt.

Khi được hỏi liệu ai có lỗi trong tình huống này, ông Brown nói: “Chúng tôi chắc chắn không đổ lỗi cho những người lái xe trong bão tuyết. Mục tiêu của chúng tôi là cứu tất cả mọi người, xử lý mọi cuộc gọi. Tuy nhiên, hành động lái xe khi có bão tuyết, trong điều kiện tầm nhìn bằng không và mất điện, đã khiến việc ứng phó khẩn cấp trở nên khó khăn và phức tạp hơn nhiều”.

Tình hình cứu hộ càng trở nên khó khăn hơn khi tuyết tiếp tục rơi, nâng mực tuyết đo được tại Buffalo lên hơn 2,5 m.

Ủy viên cảnh sát Buffalo, ông Joseph Gramaglia, nói với các phóng viên rằng khả năng cao sẽ có thêm nhiều thi thể được tìm thấy sau khi tuyết được dọn sạch. Ông cho biết hiện còn hơn 1.000 cuộc gọi vẫn chưa được xử lý. “Đây là công việc khó khăn và mệt mỏi”, ông chia sẻ.

Nhiều cư dân vẫn không thể tiếp cận với các biện pháp hỗ trợ từ lực lượng cứu hộ. Lệnh cấm lái xe vẫn còn hiệu lực và nhiều cửa hàng tạp hóa đã đóng cửa. Ông Bob Oravec, một thành viên của Dịch vụ thời tiết quốc gia (NWS), cho biết: “Bất kỳ đợt tuyết rơi nào nữa ở Buffalo cũng đều gây tác động lớn”.

Ảnh hưởng nhiều người

Theo chính quyền địa phương, trong số những người thiệt mạng có 4 người chết cóng trong nhà, 3 người tử vong vì lên cơn đau tim sau khi dọn tuyết và 3 người chết sau khi các dịch vụ cứu hộ bị trì hoãn.





Cô Shahida Muhammad, một công dân Buffalo cho biết tình trạng mất điện đã khiến máy thở mà cậu con trai 1 tuổi của cô đang sử dụng ngừng hoạt động. Liên tục 3 ngày từ 23 đến 25.12, cô và chồng đã thay nhau hà hơi để giúp đứa trẻ hô hấp. May mắn thay, cô Muhammad cho biết tình trạng của con trai cô vẫn ổn định.

Cô Melissa Carrick - một doula (người hỗ trợ sinh sản) cho biết trận bão tuyết buộc cô phải hướng dẫn một phụ nữ sinh con qua điện thoại. Sau đó, một đội cứu thương đã chở sản phụ nói trên đến bệnh viện cách Buffalo khoảng 45 phút về phía nam, vì không thể đến được các bệnh viện gần hơn.

Cô Carrick chia sẻ: "Đối với các cơn bão trước đây ở Buffalo. Tôi sẽ đến với các sản phụ vì đó là việc tôi phải làm – chỉ cần lái xe qua tuyết. Tuy nhiên, bạn biết đó, trận bão lần này rất khác".

Thị trưởng Buffalo cảnh báo những cư dân vẫn còn nghĩ đến việc lái xe ra ngoài rằng “nhiều người vẫn đang mắc kẹt”. Hiện xe vẫn không thể lưu thông qua nhiều tuyến đường ở thành phố. Thống đốc bang New York, bà Kathy Hochul, nói với các phóng viên: “Chắc chắn, đây là trận bão tuyết thế kỷ”.

Biến đổi khí hậu

Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu có thể đã góp phần làm gia tăng cường độ của cơn bão. Theo ông Mark Serreze, giám đốc Trung tâm dữ liệu băng tuyết quốc gia tại Đại học Colorado, đó là bởi vì biến đổi khí hậu khiến bầu khí quyển tích trữ thêm nhiều hơi nước, yếu tố góp phần làm các cơn bão trở nên dữ dội hơn.

Các lực lượng cứu hộ tiếp tục được huy động. NWS dự báo tuyết sẽ rơi nhiều vào đầu tuần, sau đó, nhiệt độ sẽ tăng lên trên mức đóng băng. Dù vậy, NWS cảnh báo người dân không được chủ quan: “Nhiệt độ ấm lên cùng với tuyết tan có thể dẫn đến lũ lụt nhỏ, tùy thuộc vào lượng mưa xảy ra vào cuối tuần này”.

Sau dự báo của NWS, hàng nghìn chuyến bay nội địa và quốc tế trên khắp nước Mỹ đã bị huỷ. Trang web chuyên theo dõi các chuyến bay FlightAware cho biết hãng hàng không Southwest Airlines đã hủy 2.909 lịch trình bay, chiếm khoảng 70% các chuyến bay của hãng này. Con số này cao hơn gần 10 lần so với bất kỳ hãng hàng không lớn nào khác của Mỹ.

Bộ Giao thông Vận tải cho biết tỷ lệ hủy chuyến là quá lớn và “không thể chấp nhận được”. Theo Bộ này, tình trạng hỗn loạn và việc Southwest Airlines hủy các chuyến bay đã khiến giới chức Mỹ phải vào cuộc điều tra. Quyết định hủy chuyến trên quy mô lớn của Southwest Airlines đã khiến nhiều du khách bị mắc kẹt trên khắp đất nước.