Bảo vệ chùa đánh người bán vé số: Chuyển vụ việc lên công an huyện

Sáng 6.8, Công an TT.Nam Ban, H.Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết đơn vị vừa chuyển hồ sơ vụ việc ông Ngô Đức Long (62 tuổi), bảo vệ chùa Linh Ẩn (TT.Nam Ban) đánh người bán vé số lên Công an H.Lâm Hà để xử lý hành vi đánh người.

Chùa Linh Ẩn thu hút nhiều khách hành hương LÂM VIÊN

Trao đổi với PV, ông Lê Khắc Phúc, Chủ tịch UBND TT.Nam Ban, cho biết sau khi xảy ra vụ việc ông Long đánh người bán vé số tại chùa Linh Ẩn, Công an TT.Nam Ban mời người này và những người liên quan làm việc.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện ông Long dương tính với chất ma túy và đã đi cai nghiện nhiều lần. Theo ông Phúc, do ông Long có hộ khẩu thường trú ở xã Gia Lâm (Lâm Hà), nên Công an TT.Nam Ban bàn giao cho Công an xã Gia Lâm lập hồ sơ để tiếp tục đưa ông Long đi cai nghiện bắt buộc theo quy định.

Không chụp hình ảnh, kinh doanh tại chùa

Trực tiếp trao đổi với PV Thanh Niên, thầy Thích Hạnh Bảo, trị sự chùa Linh Ẩn, cho biết sau sự việc clip ông Ngô Đức Long, bảo vệ bãi xe của chùa đánh người bán vé số lan truyền trên mạng gây tiếng xấu, nhà chùa rất buồn và đưa ra quyết định buộc ông Long nghỉ việc từ ngày 6.8.

Cũng theo thầy Thích Hạnh Bảo, những năm gần đây khách hành hương đến chùa ngày càng đông, kéo theo những người chụp hình, bán vé số, trái cây tăng theo khiến khuôn viên chùa mất tính tôn nghiêm. Chùa không thu của ai một đồng nào, giữ xe miễn phí cho du khách thập phương. Riêng nhóm chụp ảnh lưu niệm có đề xuất đóng góp khoản tiền nhỏ cúng dường vì họ mưu sinh gắn liền với chùa, việc này hoàn toàn từ tâm của họ.

Chùa Linh Ẩn khẳng định giữ xe miễn phí cho du khách LÂM VIÊN

Tuy nhiên, sau sự việc ông Long đánh người gây tiếng xấu, từ ngày 6.8 chùa yêu cầu không kinh doanh chụp ảnh lưu niệm trong khuôn viên chùa.

Thầy Thích Hạnh Bảo cho biết lý do nhận ông Long vào làm việc do sau khi đi cai nghiện ma túy về, ông Long bị vợ con bỏ, không còn nơi cư trú, thường tới chùa xin gạo. Sau đó được chính quyền gợi ý, chùa nhận ông Long vào làm việc giữ xe cho khách hành hương để ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Nhà chùa không thu tiền giữ xe, nhưng mỗi tháng vẫn trả lương cho ông Long 3,5 triệu đồng/tháng kèm theo gạo. Ông Long không được ở trong chùa, tự thuê nhà trọ trước cổng chùa để ở sau giờ làm việc.

Bảo vệ chùa Linh Ẩn dùng cây đánh người bán vé số CẮT TỪ CLIP

Thầy Thích Hạnh Bảo thừa nhận có nghe người dân nói ông Long thu tiền những người bán vé số, bán trái cây, nhưng khi chùa mời ông Long đến trao đổi thì ông Long không thừa nhận việc này. Ông Long chỉ thừa nhận có đánh người, phá đồ đạc của người bán trái cây vì lời qua tiếng lại, xảy ra mâu thuẫn…"Nhà chùa rất bất ngờ khi biết ông Long dương tính với ma túy sau khi đã cai nghiện. Chùa thừa nhận đã không quản lý được nhân viên, để xảy ra vụ việc như vậy, rất đáng tiếc", thầy Thích Hạnh Bảo nói.