Bảo vệ chùa đánh người bán vé số vì 'không đóng tiền bảo kê'?

Sáng 5.8, ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND H.Lâm Hà (Lâm Đồng), cho biết đã chỉ đạo công an huyện và TT.Nam Ban khẩn trương xử lý trường hợp bảo vệ chùa Linh Ẩn đánh người bán vé số trong bãi đậu xe của nhà chùa.

Bảo vệ chùa Linh Ẩn dùng cây đánh ông Giang tại bãi xe nhà chùa CẮT TỪ CLIP

Theo đó, trong 2 ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi cảnh bảo vệ chùa Linh Ẩn dùng gậy đánh người bán vé số ngồi nghỉ trước cổng chùa. Đoạn clip thứ 2 ghi hình người này mặc đồ bảo vệ, đeo băng đỏ và dùng gậy đập mạnh vào túi đựng bơ của một phụ nữ bán hàng.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, bảo vệ dùng cây đánh người tên là Ngô Đức Long (61 tuổi, ngụ xã Gia Lâm, H.Lâm Hà). Ông Long vừa đi cai nghiện bắt buộc, về địa phương và làm bảo vệ ở chùa Linh Ẩn.

Bảo vệ chùa Linh Ẩn dùng cây đập nát túi bơ của người bán hàng rong CẮT TỪ CLIP

Sáng 5.8, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Văn Giang (48 tuổi, quê Thanh Hóa), xác nhận ông là người bán vé số bị bảo vệ chùa Linh Ẩn hành hung trong clip lan truyền trên mạng xã hội.

Ông Giang cho biết nhiều lần bị ông Long đánh vì không nộp tiền "bảo kê". Theo ông Giang, những người bán vé số muốn vào sân chùa hoặc bãi xe của chùa phải đóng 50.000 đồng/ngày, riêng 2 ngày thứ bảy và chủ nhật phải đóng 100.000 đồng/ngày.

Cũng theo ông Giang, đoạn clip ông bị ông Long dùng gậy đánh và đuổi đi xảy ra ngày 27.7, khi ông đang ngồi nghỉ gần bãi giữ xe trong khuôn viên chùa Linh Ẩn. Lý do hôm đó ông chưa đóng tiền cho ông Long.

Liên quan đến sự việc, ông Lê Khắc Phúc, Chủ tịch UBND TT.Nam Ban, cho biết ngay khi nhận được thông tin, đã chỉ đạo công an thị trấn mời ông Long và những người liên quan đến làm rõ.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện ông Long dương tính với chất ma túy. Do ông Long có hộ khẩu thường trú ở xã Gia Lâm nên Công an TT.Nam Ban bàn giao cho Công an xã Gia Lâm. Được biết, Công an xã Gia Lâm đang lập hồ sơ để tiếp tục đưa Ngô Đức Long đi cai nghiện bắt buộc theo quy định.

Thầy Thích Hạnh Bảo, trị sự chùa Linh Ẩn cho biết hơn 3 năm nay, ông Long làm bảo vệ bãi xe của chùa, mỗi tháng chùa hỗ trợ ông Long 3,5 triệu đồng và ít gạo. Sau khi cai nghiện về, ông Long bị vợ con bỏ, cô thân cô thế nên chùa nhận làm bảo vệ bãi giữ xe. Ông Long ở trọ bên ngoài chùa, chỉ làm việc từ 7 giờ đến 17 giờ mỗi ngày. chùa không biết chuyện ông Long thu tiền của những người bán vé số, và không hề biết ông Long dương tính ma túy. Thầy Thích Hạnh Bảo cho biết: "Sự việc xảy ra rất đáng tiếc, chùa xin nhận lỗi không quản lý tốt nhân viên. Từ ngày 6.8, chùa buộc ông Long phải nghỉ việc".