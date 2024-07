Khởi tố bị can 16 tuổi 'cầm đầu' nhóm côn đồ đánh người, cướp tài sản

Ngày 29.7, tin từ cơ quan CSĐT Công an H.Tam Bình (Vĩnh Long), đơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam L.T.D (16 tuổi, ngụ xã Phú Thịnh, H.Tam Bình) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Bị can L.T.D tại cơ quan công an NAM LONG

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 6.7, sau khi uống cà phê, D. cùng nhóm bạn điều khiển xe chạy trên tuyến QL1, đoạn thuộc xã Tân Phú, H.Tam Bình, thì thấy anh Đỗ Hoàng R. (18 tuổi) và Phạm Gia Q. (19 tuổi, cùng ngụ H.Cái Nước, Cà Mau) đi trên 1 xe máy khác.

Lúc này, Q. giơ tay lên và có hành động khiêu khích nên D. cùng nhóm bạn đuổi theo chặn đầu xe của R. và Q. Sau đó, nhóm của D. dùng tay và gậy 3 khúc đánh nhiều cái vào người R. và Q. khiến 2 người này bỏ chạy.

Duy tiếp tục đuổi theo đánh và yêu cầu anh Q. đưa hết tiền trong bóp. Sau khi lấy được số tiền hơn 3 triệu đồng, nhóm của D. bỏ đi và chia nhau số tiền cướp được để tiêu xài.

Vụ cướp tài sản trên đang được Công an H.Tam Bình tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.