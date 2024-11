Bảo vệ cưỡng chế thu hồi đất, 5 cán bộ, chiến sĩ công an bị tấn công

Ngày 18.11, tin từ Công an tỉnh An Giang, trong quá trình triển khai công tác cưỡng chế thu hồi đất, 5 cán bộ, chiến sĩ công an bị nhiều người tấn công gây thương tích.

Theo đó, sáng cùng ngày (18.11), lực lượng chức năng tỉnh An Giang tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của vợ chồng ông Lê Văn Điền (52 tuổi) và Lê Thị Ngọc Nhan (53 tuổi, cùng ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Lập, TX.Tịnh Biên) để thi công dự án nâng cấp tuyến đường ĐT.945 qua địa bàn xã Tân Lập.

Vợ chồng ông Lê Văn Điền và Lê Thị Ngọc Nhan tại cơ quan công an ẢNH; TIẾN TẦM

Trong quá trình lực lượng chức năng thực hiện đảm bảo an ninh trật tự để cưỡng chế thu hồi đất, các thành viên trong gia đình ông Điền đã dùng bom xăng, xe cuốc, hung khí tấn công lực lượng làm nhiệm vụ khiến 5 cán bộ, chiến sĩ công an bị thương. Nhiều phương tiện, máy móc của đơn vị thi công công trình cũng bị hư hại.

Lê Phước Hoàng trên nóc nhà cầm bom xăng chống đối lực lượng làm nhiệm vụ ẢNH: TIẾN TẦM

Ngay sau đó, Công an TX.Tịnh Biên phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang triển khai phương án khống chế, bắt giữ 8 người có hành vi tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, gồm: Lê Văn Điền, Lê Thị Ngọc Nhan, Lê Phước Sang (33 tuổi), Lê Phước Hoàng (25 tuổi, cùng là con vợ chồng ông Điền), Nguyễn Văn Lộc (42 tuổi, cháu bà Nhan), Lê Công Triết (42 tuổi), Nguyễn Thị Bích Thủy (44 tuổi) và Lê Thị Thương (43 tuổi, cùng ngụ xã Tân Lập, TX.Tịnh Biên).

Nguyễn Thị Bích Thủy và Lê Phước Sang tại cơ quan công an ẢNH: TIẾN TẦM

Theo báo cáo của lực lượng chức năng tỉnh An Giang, dự án nâng cấp tuyến đường ĐT.945 có chiều dài 39,7 km, đi qua địa bàn các huyện Châu Phú, Tri Tôn và TX.Tịnh Biên. Trong đó, đoạn qua xã Tân Lập dài 7 km, có 641 hộ dân bị ảnh hưởng, cần thu hồi đất với tổng diện tích 12,9 ha, trong đó có phần đất của gia đình vợ chồng ông Lê Văn Điền.

Lực lượng công an khống chế Nguyễn Văn Lộc do có hành vi tấn công lực lượng làm nhiệm vụ ẢNH: TIẾN TẦM

Vợ chồng ông Điền chưa thống nhất bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Khi chính quyền địa phương vận động bàn giao mặt bằng, gia đình ông Điền không đồng ý, la lối, chửi bới. Nhiều lần, hộ ông Điền ngăn cản không cho thi công dự án khiến đoạn đường qua khu vực này không được triển khai nhiều năm qua.

Hộ ông Điền có khoảng 2 ha đất, chủ yếu sống bằng nghề làm ruộng. Gần 2 năm nay, gia đình ông Điền thường xuyên ngăn cản việc thi công công trình và khiếu nại kéo dài.

Lê Công Triết và Nguyễn Thị Thương tại cơ quan công an ẢNH: TIẾN TẦM

Được biết, các hộ dân trên tuyến đường đều thống nhất với chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước, đồng thời ủng hộ địa phương sớm thi công, hoàn thành công trình. Riêng hộ gia đình ông Điền chống đối, không bàn giao mặt bằng cho công trình thi công. Do đó, UBND TX.Tịnh Biên ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Điền.

Hiện, vụ việc được Công an TX.Tịnh Biên tiếp tục điều tra, làm rõ.