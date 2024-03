Bắt bị can cho vay nặng lãi dùng dao tấn công công an khi bị khám nhà

Ngày 2.3, tin từ Công an H.Krông Pắk (Đắk Lắk), đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Tấn Tùng (48 tuổi, trú TT.Phước An, H.Krông Pắk) để điều tra, xử lý về các hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2020 đến tháng 1.2024, Võ Tấn Tùng đã cho 71 người dân trên địa bàn H.Krông Pắk vay hơn 9,8 tỉ đồng với lãi suất cao, thu lợi bất chính hơn 920 triệu đồng.

Võ Tấn Tùng tại cơ quan công an

CTV

Ngày 29.1, khi tổ công tác của Công an H.Krông Pắk khám xét khẩn cấp nơi ở của Võ Tấn Tùng thì anh ta bất ngờ dùng dao tấn công lực lượng thực thi nhiệm vụ. Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ Tùng.

Quá trình khám xét tại nhà Võ Tấn Tùng, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tiền mặt, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Tại cơ quan điều tra, Võ Tấn Tùng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình; đồng thời cho rằng do không làm chủ được bản thân nên có hành vi dùng dao tấn công lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ.