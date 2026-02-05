Chủ trì họp báo theo hình thức trực tiếp và trực tuyến còn có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức gồm Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn phát biểu tại họp báo ẢNH: HCMA

Phát biểu tại họp báo, ông Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết, mục đích trước hết của cuộc thi năm 2026 là xây dựng các sản phẩm chính luận có chất lượng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai, trái thù địch.

Cần tập trung bảo vệ, lan tỏa Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nhất là những nội dung mới, nổi bật, bảo vệ "lý luận về đường lối đổi mới đất nước" với tư cách là cấu phần thứ ba trong nền tảng tư tưởng, đặt trong mối quan hệ gắn kết thống nhất với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ông Huấn cũng nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ "đấu tranh để bảo vệ" sang "đấu tranh để vừa bảo vệ vừa thúc đẩy phát triển", thông qua đấu tranh để phát triển lý luận, củng cố vững chắc và bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới, nhận diện và dự báo những vấn đề lý luận mới đặt ra.

Các tác phẩm tham gia dự thi không chỉ là những sản phẩm riêng lẻ mà còn góp phần hình thành kho dữ liệu chính thống về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để các lực lượng khai thác, sử dụng, không chỉ "biết" mà còn để "làm", không chỉ nâng cao nhận thức mà còn nắm vững phương pháp, cách thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chủ đề chung của cuộc thi 2026 là "bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới" với 3 nhóm chủ đề cụ thể, gồm: kiên định, bảo vệ, bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đổi mới nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện "chiến lược công tác chính trị, tư tưởng trong bối cảnh chuyển đổi số".

Các tác giả cũng có thể lựa chọn những chủ đề khác gắn với lý luận, thực tiễn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, người nước ngoài có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Tác phẩm dự thi thuộc một trong 5 thể loại: tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình, video clip.

Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội tính đến thời điểm phát động cuộc thi (ngày 22.10.2025). Thời gian nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi cấp trung ương đến hết ngày 15.7.2026 (theo dấu bưu điện).