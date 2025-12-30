Bảo vệ người ở trọ được hưởng giá điện theo quy định

Như Thanh Niên đã thông tin, Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 60 quy định về giá bán điện, trong đó siết chặt việc thu tiền điện tại nhà trọ, chung cư mini cho sinh viên, người lao động thuê, yêu cầu phải tính đúng hóa đơn, theo định mức, cấm chủ nhà thu chênh, bảo vệ quyền lợi người thuê.

Cụ thể, tại điều 12, Bộ Công thương quy định nếu người thuê nhà không ký hợp đồng trực tiếp với bên bán điện, tổng tiền điện chủ nhà thu không được vượt quá hóa đơn tiền điện. Tại mỗi địa chỉ nhà cho thuê, bên bán điện chỉ ký hợp đồng mua bán điện duy nhất (chủ nhà). Chủ nhà có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về cư trú của người thuê để làm căn cứ tính tiền điện. Nếu cho một hộ gia đình thuê trọn căn, thì hộ thuê được tính tiền điện như một hộ dân bình thường, với một định mức điện sinh hoạt. Chủ nhà có thể đứng tên hợp đồng điện hoặc ủy quyền cho người thuê đứng tên, miễn là có cam kết thanh toán tiền điện đầy đủ.

TP.HCM hiện có gần 110.000 nhà trọ ký cam kết thu tiền điện đúng giá quy định Ảnh: NHật Thịnh

Trường hợp cho sinh viên và người lao động thuê nhà, tức là bên thuê nhà không phải là một hộ gia đình, Thông tư 60 cũng có quy định chi tiết cách tính tiền điện, đảm bảo quyền lợi của người sử dụng điện. Nếu thuê dưới 12 tháng và chủ nhà không kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện, toàn bộ lượng điện đo được sẽ áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 2 (101 - 200 kWh). Nếu chủ nhà kê khai đầy đủ số người sử dụng điện thì bên bán điện cấp theo định mức. Cứ 4 người được tính là một hộ sử dụng điện để xác định số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt.

Theo Quyết định 1279 của Bộ Công thương về biểu giá bán lẻ điện, giá bán lẻ điện sinh hoạt hiện được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) áp dụng theo biểu giá 6 bậc lũy tiến, lần lượt mỗi kWh có giá 1.984 đồng (0 - 50 kWh); 2.050 đồng (51 - 100 kWh); 2.380 đồng (101 - 200 kWh); 2.998 đồng (201 - 300 kWh); 3.350 đồng (301 - 400 kWh); 3.460 đồng (trên 400 kWh). Mức này chưa bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng.

Nỗi niềm người ở trọ

Bạn đọc (BĐ) Tú Dương Thị Cẩm phản ánh: "Tôi ở trọ đi làm, tiền điện chỉ có tăng, không bao giờ thấy giảm. Hiện tại tôi đang đóng mức 4.000đ/kWh. Khi hỏi chủ trọ, thì chủ nói họ còn đóng bù cho người thuê nữa kìa, trong khi mỗi phòng đều có đồng hồ riêng".

Cùng ý kiến, BĐ Tien Anh nói thêm: "Tôi biết, sẽ rất vô lý nếu mình là người ở trọ mà đòi được hưởng tiền điện bậc 1 hay bậc 2. Nhưng càng vô lý hơn nếu người ở trọ cứ phải chịu tiền điện ở bậc 6 và cứ bậc 6 mãi. Như vậy thì ép quá! Chỗ tôi trọ chỉ có vài phòng trong nhà chủ, nên hai bên thỏa thuận với nhau. Nếu bên điện lực tăng giá, như năm 2025 tăng giá điện vào tháng 5, thì hai bên sẽ thỏa thuận lại. So với một số bạn bè ở trọ, tính ra chỗ tôi tiền điện cũng phù hợp. Có lần tôi hỏi, sao không lắp đồng hồ cho từng phòng cho tiện, chủ nhà cười nói "không đơn giản đâu em".

Gắn đồng hồ điện riêng cho từng phòng

Nhiều BĐ cho rằng nên sớm gắn đồng hồ điện riêng cho từng phòng trọ. BĐ Nghiệp Lê góp ý: "Có một cách giải quyết rất đơn giản cho giá điện khách quan và công bằng nhất đối với người thuê là điện lực hỗ trợ gắn đồng hồ điện riêng cho từng phòng thuê và người thuê chịu trách nhiệm trả tiền với điện lực. Thực tế trước nay người thuê phòng đã cùng thỏa thuận giá điện nước rồi mới ký hợp đồng nhận phòng, nhưng có ai biết được những chi phí không tên, không có trong hợp đồng mà chủ nhà phải chịu không?".

Cùng quan điểm, BĐ Phạm Tuấn Anh nêu ý kiến: "Tôi rất ủng hộ việc điện lực lắp đặt đồng hồ điện riêng cho từng phòng trọ. Ai đến thuê phòng đó thì đi đăng ký với ngành điện và tự chịu số tiền phát sinh. Đừng chỉ nói chủ thu tiền chênh mà nhiều người bỏ không đóng. Nhiều người thuê ở tháng nào đóng tiền tháng đó, nếu họ "bùng" thì chủ phải trả là chuyện bình thường. Nên thỏa thuận trước, thuận mua vừa bán, ở hay không là do mình chọn, có ai ép đâu".

"Theo Nghị định 17/2022, trường hợp chủ nhà trọ thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn giá quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sẽ bị phạt 20 - 30 triệu đồng. Phạt như vậy, hy vọng các chủ nhà trọ sẽ thực hiện đúng. Nhưng tốt nhất, theo tôi, hai bên nên nói chuyện thẳng thắn, chân tình và cùng thỏa thuận với nhau trước", BĐ Hoang Ha ý kiến.