Bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân

Sáng 7.10, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội đã công bố danh sách Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong đó, ông Nguyễn Khánh Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

6 phó chủ tịch hội gồm: ông Nguyễn Hữu Chính; ông Trần Công Phàn (thường trực); ông Nguyễn Đức Thái, Phó viện trưởng Viện KSND tối cao; ông Nguyễn Biên Thùy, Phó chánh án TAND tối cao; ông Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Xuân Trường, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam khóa XV ẢNH: GIA HÂN

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao kết quả đạt được trong quá trình 71 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Luật gia Việt Nam.

Nổi bật là những đóng góp tích cực vào việc sửa đổi Hiến pháp; tham gia xây dựng, ban hành nhiều đạo luật quan trọng; tổ chức gần 11.000 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thực hiện tư vấn pháp luật gần 55.000 lượt người và hơn 38.000 trường hợp được trợ giúp pháp lý.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, nhiệm kỳ 2026 - 2031 không chỉ mở ra cơ hội mới mà còn đặt ra đòi hỏi cao hơn đối với hoạt động của hội.

Hội Luật gia Việt Nam cần huy động tối đa tiềm năng, trí tuệ của hội viên và chuyên gia giàu kinh nghiệm pháp lý, trở thành địa chỉ tin cậy về chuyên môn pháp lý; đóng góp ngày càng rõ nét vào quá trình tham gia xây dựng pháp luật, giám sát, phản biện, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Đặc biệt, hội cần tiếp tục bám sát Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, chủ động tham gia từ sớm, từ xa, nhận diện vấn đề để kịp thời đề xuất xây dựng chính sách; quan tâm nhiều hơn đến công tác tham gia thực thi pháp luật.

Thông qua tư vấn pháp luật, hòa giải, tiếp công dân, hỗ trợ doanh nghiệp, các cấp hội phải xác định chính xác điểm nghẽn, khoảng trống pháp lý, các quy định thiếu khả thi để kịp thời kiến nghị, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại đại hội

ẢNH: GIA HÂN

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cũng nhấn mạnh, các hoạt động của hội cần hướng mạnh về cơ sở, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; chủ động hướng tới phòng ngừa vi phạm, tháo gỡ mâu thuẫn từ sớm, từ cơ sở, giảm chi phí cho người dân và xã hội.

Đồng thời, chú trọng tổ chức các hoạt động thiết thực cho người nghèo, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế.

"Không để người dân vì thiếu hiểu biết pháp luật hoặc thiếu điều kiện tiếp cận dịch vụ pháp lý mà không được bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình", Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lưu ý.