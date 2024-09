Bão Yagi: Cây xanh đổ la liệt khắp Hà Nội

Theo đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.Hà Nội, bão số 3 (bão Yagi) đã đổ bộ đất liền và gây nhiều thiệt hại tại một số địa phương, trong đó có Hà Nội.

Để ứng phó với cơn bão này, PC07 Công an TP.Hà Nội đã chủ động phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, hướng dẫn người dân để đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng trong suốt thời gian bão đổ bộ trên địa bàn. Cùng đó, tổ chức rà soát các địa điểm, khu vực có nguy cơ sụp đổ, gây ra các tai nạn đáng tiếc để đảm bảo an toàn cho người dân trong quá trình tham gia giao thông.

TP.Hà Nội đang chịu ảnh hưởng nặng bởi bão Yagi ẢNH: HÙNG DŨNG

Đại diện PC07 Công an TP.Hà Nội cho hay, tính từ chiều 6.9 đến 16 giờ chiều 7.9, Trung tâm chỉ huy Công an TP.Hà Nội đã tiếp nhận hơn 70 tin báo cứu nạn cứu hộ cây đổ trên địa bàn, qua đó đã điều động hơn 1.500 cán bộ chiến sĩ và hơn 140 lượt xe cứu nạn cứu hộ cùng các phương tiện phá dỡ để triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Bão số 3 (Yagi) gây mưa gió kinh hoàng, đường phố ngổn ngang

Trong đó, tính riêng 2 tiếng xảy ra mưa kèm gió lớn tại TP.Hà Nội vào chiều 6.9, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Hà Nội đã tiếp nhận và điều động lực lượng, phương tiện phối hợp quần chúng nhân dân tổ chức cứu nạn, cứu hộ 11 vụ tai nạn do cây gãy, đổ trên địa bàn. Lực lượng cũng đưa 9 người đi cấp cứu, kiểm tra sức khỏe, tuy nhiên, đã có 2 người tử vong vì bị cây đổ đè vào người.

Hàng loạt cây xanh trên khắp địa bàn thủ đô bị gió quật đổ ẢNH: HÙNG DŨNG

Theo đại diện PC07 Công an TP.Hà Nội, lực lượng cứu nạn cứu hộ thủ đô đã và đang nỗ lực không ngừng nghỉ để hỗ trợ người dân, giảm thiểu thiệt hại cả về người và tài sản siêu Yagi gây ra.

Chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, khoảng gần 16 giờ chiều 7.9, trong lúc đi cứu nạn về qua khu vực cầu vượt Trần Hữu Dực (P.Xuân Phương, Q,Nam Từ Liêm), 3 xe PCCC chuyên dụng của đơn vị phát hiện nhiều xe máy khó khăn di chuyển trong mưa bão nên đã đi chậm để che chắn, dìu hàng chục người đi xe máy quãng đường hơn 1 km để qua cầu vượt an toàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH dầm mình dưới mưa bão khắc phục hậu quả ẢNH: HÙNG DŨNG

Dự báo mưa bão còn tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, do đó, PC07 Công an TP.Hà Nội khuyến cáo các phương tiện không nên đi vào những tuyến phố có nhiều cây xanh lớn; người dân tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây, tránh các khu vực cao hơn xung quanh.

Cần đặc biệt chú ý khi phải đi qua các khu vực có công trường đang thi công, nơi có nhiều tấm tôn, sắt lớn.

Khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố thì gọi ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp theo số điện thoại 114 hoặc sử dụng ứng dụng "Báo cháy 114" trên thiết bị di động thông minh để được kịp thời hỗ trợ.

Trong ngày 7.9 đã có 2 người chết và 7 người bị thương do cây gãy đổ, đè trúng ẢNH: HÙNG DŨNG

Đại diện PC07 Công an TP.Hà Nội cho hay, lực lượng của đơn vị đã ứng trực suốt 2 ngày nay để chủ động ứng phó với bão, hỗ trợ nhân dân ẢNH: HÙNG DŨNG

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thu dọn cây đổ nhanh nhất có thể để đảm bảo giao thông khu vực ẢNH: HÙNG DŨNG





Cây đổ la liệt trên đường Trần Phú (Hà Nội), lực lượng CSGT vừa phân luồng, vừa thu dọn hiện trường ẢNH: VĂN HUẾ