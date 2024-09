Công an Hà Nam giúp di dời hơn 2.500 hộ dân tránh siêu bão Yagi

Bão số 3 (siêu bão Yagi) đã đổ bộ vào đất liền và gây ra những thiệt hại tại nhiều địa bàn, trong đó có tỉnh Hà Nam.

Trước đó, để ứng phó với cơn siêu bão này, công an các đơn vị, địa phương tại Hà Nam đã chủ động rà soát các ngôi nhà không an toàn và huy động lực lượng vận động, hỗ trợ di dời người dân đến nơi tránh bão an toàn.

Nhiều cây xanh gãy, đổ vì gió giật mạnh ẢNH: LAN ANH

Theo đại diện Công an tỉnh Hà Nam, toàn tỉnh có 2.665 ngôi nhà không an toàn. Trong đó H.Lý Nhân có 228 nhà, TP.Phủ Lý có 637 nhà, H.Bình Lục có 627 nhà, H.Kim Bảng có 360 nhà, H.Thanh Liêm có 403 nhà và TX.Duy Tiên có 410 nhà. Đến thời điểm hiện tại, công an các đơn vị, địa phương đã vận động, hỗ trợ 100% các hộ gia đình di dời đến nơi an toàn.

Bão số 3 (YAGI) tàn phá, người dân khiếp sợ

Trung tá Trần Đức Công, Trưởng công an xã Tiên Sơn, cho biết trên địa bàn có 60 ngôi nhà có nguy cơ tốc mái khi bão đổ bộ, Công an xã Tiên Sơn đã phối hợp với các lực lượng liên quan hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, đồng thời vận động người dân khẩn trương di dời người và tài sản đến nơi an toàn để tránh gây thiệt hại. Cạnh đó, các lực lượng cũng tổ chức cắt tỉa cành cây có nguy cơ đổ, gãy khi mưa bão lớn nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Lực lượng công an giúp nhân dân chằng, chống nhà cửa ẢNH: LAN ANH

Tại xã Liêm Tiết (TP.Phủ Lý), lực lượng công an cùng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã rà soát các công trình không đảm bảo an toàn và vận động người dân di chuyển, đồng thời ủng hộ nhu yếu phẩm cho bà con.

Ông Nguyễn Phi Phan, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thôn Văn Lâm 2 (xã Liêm Tiết), cho biết lực lượng đã ứng trực từ 100% quân số từ chiều 6.9 để sẵn sàng cùng công an xã có mặt kịp thời giúp nhân dân trong siêu bão Yagi.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn tránh bão ẢNH: LAN ANH

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng 13 giờ chiều nay 7.9, bão Yagi đã ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng. Khu vực chịu ảnh hưởng đầu tiên là TP.Móng Cái (Quảng Ninh). Bão mạnh cấp 11 - cấp 12, giật cấp 13 - cấp 14. Trong 3 giờ tiếp theo, bão Yagi tiếp tục đi sâu vào đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng và ảnh hưởng đến các tỉnh lân cận.

Trước diễn biến này, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục theo dõi chặt tình hình, diễn biến của cơn bão số 3, tập trung tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó bão với tinh thần chủ động ở mức cao nhất đề bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân.